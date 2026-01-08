為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    為代孕再拜會柯建銘！陳昭姿盼「人工生殖法」以2024年5月政院版為主

    2026/01/08 10:47 記者林哲遠／台北報導
    立委陳昭姿就人工生殖法議題接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

    立委陳昭姿就人工生殖法議題接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

    立法院衛環委員會今天排審行政院版「人工生殖法修正草案」。長期推動代理孕母的民眾黨立委陳昭姿今日帶著昨夜修改完成的版本拜會民進黨總召柯建銘，盼得到民進黨支持。陳昭姿強調，該版本是以2024年5月行政院的版本為主只是當時被民進黨女性立委阻擋。

    柯建銘今早赴衛環委員會簽到，面對媒體追問，是否下令今天出委員會？他並未回應直接步入會議室；不過，柯建銘僅在委員會不久後就離去，隨後則回到辦公室與陳昭姿會面討論法案。

    陳昭姿受訪時說，民眾黨前主席柯文哲上週訪問各委員、總召大家都知道，希望能把「人工生殖法」修改到各黨團都能接受的部分。她為法案半夜都沒有睡覺，改出來這一個版本，以2024年5月行政院的版本為主，她稍早則向柯建銘報告這個版本。

    媒體詢問，怎麼會委員會開到一半跑出來？陳昭姿說，他們修改法案到半夜，因此今早又重新簽署法案，希望能配合國民黨衛環組，昨天也很慎重地開會討論做了一些討論範圍的確認，也決定把民進黨期待的部分涵括進來，大家互相包容自己的需求群。

    陳昭姿強調，她們希望法案完備，但也不要擴及太廣，因此主軸仍參考2024年5月行政院的版本，只是當時被民進黨女性立委阻擋。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播