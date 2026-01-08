為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨：政院版國安法修正草案通過 將導致「同校不同命」荒謬世界

    2026/01/08 10:32 記者施曉光／台北報導
    針對立法院昨日排審行政院版國安法修正草案，國民黨文傳會主委吳宗憲今日以「萊爾校長（比喻賴清德總統）VS小賴同學」一句話，兩種下場」做比喻，強調如果通過修法，將變成「同校不同命」的荒謬世界。（截圖自吳宗憲臉書）

    針對立法院昨日排審行政院版國安法修正草案，國民黨文傳會主委吳宗憲今日以「萊爾校長（比喻賴清德總統）VS小賴同學」一句話，兩種下場」做比喻，強調如果通過修法，將變成「同校不同命」的荒謬世界。（截圖自吳宗憲臉書）

    針對立法院昨日排審行政院版國安法修正草案，國民黨文傳會主委吳宗憲今日以「萊爾校長（比喻賴清德總統）VS小賴同學」一句話，兩種下場」做比喻，強調如果通過修法，將變成「同校不同命」的荒謬世界。

    吳宗憲指出，假設學校佈告欄貼了一張紙條，「恐怖份子2027年要來炸學校！」如果貼文者是學生「小賴」，訓導處會立刻衝過來，指控學生散布「錯假訊息」，造成全校恐慌，「小賴」雖然辯解只是看報紙寫，但訓導主任仍會以「新修正的校規規定」有「危害之虞」，把「小賴」退學，並罰100萬。

    吳宗憲接著表示，如果貼文的人是「萊爾校長」，在朝會宣稱「恐怖份子以2027年完成炸學校為目標」，嚇壞全校師生，家長紛紛讓孩子轉學，「萊爾校長」發現苗頭不對立馬又把貼文改成「恐怖份子以2027年完成炸學校『的準備』為目標」，並說「我是引用隔壁村長的報告啦」，訓導處就會雙膝下跪稱，「校長聖明！這是引用資料，不是造謠。改貼文，是「澄清」，不像小賴那是「滅證」。沒事沒事，大家繼續上課！」

    吳宗憲說，「萊爾校長」可以繼續當官，沒人敢罰他一毛錢，因為校規是用來管學生，不能管「萊爾校長」，雖然法律面前人人平等，但在國安法修正草案面前，「萊爾校長」永遠高人一等！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播