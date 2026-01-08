國民黨：政院版國安法修正草案通過 將導致「同校不同命」荒謬世界

針對立法院昨日排審行政院版國安法修正草案，國民黨文傳會主委吳宗憲今日以「萊爾校長（比喻賴清德總統）VS小賴同學」一句話，兩種下場」做比喻，強調如果通過修法，將變成「同校不同命」的荒謬世界。（截圖自吳宗憲臉書）

針對立法院昨日排審行政院版國安法修正草案，國民黨文傳會主委吳宗憲今日以「萊爾校長（比喻賴清德總統）VS小賴同學」一句話，兩種下場」做比喻，強調如果通過修法，將變成「同校不同命」的荒謬世界。

吳宗憲指出，假設學校佈告欄貼了一張紙條，「恐怖份子2027年要來炸學校！」如果貼文者是學生「小賴」，訓導處會立刻衝過來，指控學生散布「錯假訊息」，造成全校恐慌，「小賴」雖然辯解只是看報紙寫，但訓導主任仍會以「新修正的校規規定」有「危害之虞」，把「小賴」退學，並罰100萬。

吳宗憲接著表示，如果貼文的人是「萊爾校長」，在朝會宣稱「恐怖份子以2027年完成炸學校為目標」，嚇壞全校師生，家長紛紛讓孩子轉學，「萊爾校長」發現苗頭不對立馬又把貼文改成「恐怖份子以2027年完成炸學校『的準備』為目標」，並說「我是引用隔壁村長的報告啦」，訓導處就會雙膝下跪稱，「校長聖明！這是引用資料，不是造謠。改貼文，是「澄清」，不像小賴那是「滅證」。沒事沒事，大家繼續上課！」

吳宗憲說，「萊爾校長」可以繼續當官，沒人敢罰他一毛錢，因為校規是用來管學生，不能管「萊爾校長」，雖然法律面前人人平等，但在國安法修正草案面前，「萊爾校長」永遠高人一等！

