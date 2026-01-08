為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    海巡5桌7萬挨轟 林智群嗆黃國昌：柯文哲宴請中企怎不追？

    2026/01/08 11:51 即時新聞／綜合報導
    黃國昌。（資料照）

    海委會主委管碧玲被爆去年12月31日中午於中共軍演期間偕多名海巡官員至高雄婚宴會館餐敘，民眾黨立委黃國昌近日於立法院質詢指稱，海委會去年特別費30萬元被花的一毛不剩。對此，律師林智群表示，柯文哲擔任台北市長時，曾請中企高層一桌13人、花費4.7萬元，「黃國昌就不講了」，PO文曝光後引起許多網友議論。

    林智群今日於社群平台發文提及，「海巡署歡送餐會，5桌7萬多元，黃國昌花30分鐘質詢這個。阿北當台北市長時，請中國企業高層一桌13人花了4萬7，黃國昌就不講了。」

    林智群直言，「還拒絕公開名單，不是標榜公開透明嗎？海巡署人員不配吃尾牙嗎？在台北市一桌一萬多根本很普」。

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「韓總已經早透漏了，藍白兩黨自已有病要別人吃藥」、「有病的不吃藥，就會這樣」、「黃國昌就是喜歡煽動仇恨，可悲」、「台北一桌一萬多根本很普通，到底有什麼好講的，還是他覺得海巡署同仁，不能被款待，只能每天在海邊吃便當，故意小題大作、有夠噁心」。

    在 Threads 查看

    相關新聞請見︰

    一餐4.7萬公帑！柯文哲被爆宴請中企高層 北市府拒提供名單

    獨家》柯文哲五星級飯店宴請中企老闆 議員批花北市府公帑做關係

