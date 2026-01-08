藍白推不在籍投票法 內政部：難保障秘密投票、境外勢力恐擴大動員

內政部次長吳堂安。（資料照）

藍白力推不在籍投票法制化，立法院上月底首先通過「公職選罷法修正案」，增訂原住民選區的移轉投票機制。內政部次長吳堂安今天表示，各種選舉如全面實施不在籍投票，可能造成單一投票所均有少數其他選舉區的移轉選票，將致使各該移轉投票選舉人的投票秘密無法維護，境外敵對勢力及其他不法人士也可能藉此擴大動員規模。

民眾黨團去年12月12日在立法院會提案，將黨團版「不在籍投票法」草案從委員會抽出並提議逕付二讀，草案規範不在籍投票得以「移轉投票」及「指定場所投票」等方式進行，選務機關應將符合資格的不在籍投票選舉人編造名冊；儘管民進黨團反對，但表決時不敵藍白人數優勢，不在籍投票法草案逕付二讀並交付協商，該案最快下週可闖關三讀。

請繼續往下閱讀...

立法院內政委員會今天召開「強化民主投票促進法草案」公聽會，吳堂安於口頭報告時表示，有關不在籍投票如欲採行，倘以移轉投票作為實施方式較具共識，惟依我國現行選舉制度，總統、副總統選舉票1種；立法委員選舉因採單一選舉區兩票制，計有區域73種選票，「山地原住民」及「平地原住民」2種選票以及政黨票1種，合計76種選舉票；而地方公職人員選舉選票則高達8000多種。

吳堂安指出，基於近年總統、副總統及立法委員選舉都是同日舉行投票，而地方各項公職人員選舉也是同日舉行投票，如適用範圍如擴大實施至各項選舉、罷免或公民投票，以地方公職選舉而言，將涉及多達8000餘種選舉票的移轉，選務作業高度複雜，且可能衍生選舉人如過度集中在特定縣市投票所，而衝擊選務執行量能，以及延遲選舉開票時間等問題。

吳堂安強調，各種選舉如全面實施不在籍投票，尚可能造成單一投票所均有少數其他選舉區之移轉選票，將致使各該移轉投票選舉人之投票秘密無法維護，境外敵對勢力及其他不法人士也可能藉此擴大動員規模，操控特定對象均申請移轉至特定地區之投票所投票，掌握渠等投票結果，以遂其干預選舉或賄選的目的，將對於選舉公平性造成危害。

中選會：選務高度複雜

中選會書面報告指出，不在籍投票的實施，必須在選務層面具有可行性，不影響競爭的公平性及選民對 於投票結果公正性的信賴情形下，方可採行。立法委員選舉的不在籍投票，則因選舉區數目眾多，除73個單一選舉區外，尚有平地原住民、山地原住民2個原住民選舉區，以及全國不分區及僑居國外國民選舉選舉票，計有76種不同選舉票，實施不在籍投票，選務過於複雜。

中選會也說，地方公職人員選舉之不在籍投票，自民國103年起9種地方公職人員選舉合併舉行投票，選務作業複雜度高，所涉層面均極為廣泛，包括選舉人之申請、受理與查核、選舉人名冊之編造、投開票所之設置、投開票所工作人員之2遴派、投票通知單及選舉公報之印製、分送、選舉票之印製、分發、運送、交換、保管、投票、計票、計票結果之彙報、開票作業調整配合等程序，採行不在籍投票選務高度複雜，允宜審慎考量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法