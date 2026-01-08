為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    當年請益、今嘲諷？潘俊霖爆柯賴會面內幕 提醒綠營慎防政治操作

    2026/01/08 09:42 記者洪瑞琴／台南報導
    潘俊霖貼文爆料2015年柯文哲南下台南拜會時任市長賴清德時，賴曾明確拒絕拍照，被媒體曝光照片疑似有人用手機拍攝外洩。（圖擷取自潘俊霖臉書）

    潘俊霖貼文爆料2015年柯文哲南下台南拜會時任市長賴清德時，賴曾明確拒絕拍照，被媒體曝光照片疑似有人用手機拍攝外洩。（圖擷取自潘俊霖臉書）

    前民眾黨主席柯文哲近期頻頻露臉，引發政壇關注。曾長期為柯貼身拍攝、綽號「金牌霖」的潘俊霖，今（8）日發文回憶一段往事，爆料2015年柯文哲南下台南拜會時任市長賴清德時，賴曾明確拒絕拍照。潘俊霖並直言政治人物切勿與柯文哲進行「閉門會議」，否則日後恐成為其政治攻防的操作素材。

    潘俊霖指出，2015年10月28日，時任台北市長的柯文哲仍是政治素人，面對議會國民黨質詢顯得吃力，透過關係南下向賴清德請益市政與議會應對。當時賴清德正值第2任市長，不設競選總部、不插旗、不立看板、不用宣傳車，持續專注市政，並高票連任。

    潘俊霖表示，賴清德在會中知無不言，不僅分享市政經驗，也建議柯文哲安排跨縣市城市參訪，帶著政務官到各地交流，建立專業溝通管道，同時提醒柯「不要對外說是來向賴清德請益」，用意應該是避免讓外界認為首長對市政一無所知。其後，在多位民進黨縣市首長協助下，柯文哲展開一連串市政參訪行程。

    潘俊霖感嘆，這段善意最終卻換來柯文哲多年來對賴清德的冷嘲熱諷「連吃飯都繫領帶，椅子只敢坐3分之1」。潘也回憶，原想翻出照片澄清，卻想起賴清德在雙方致贈見面禮時，主動要求不要拍照、不必發新聞或上傳社群，顧及對方政治處境。

    潘俊霖表示，近期看到相關新聞讓他格外憤怒，也提醒民進黨切勿低估柯文哲的政治操作能力，避免任何形式的閉門會議，否則恐再度被用來影射、攻擊。他直言，綠營多年來已深受其抹黑手法所害，「真的不要再幻想柯文哲是吃素的了。」

    潘俊霖今日貼文提醒民進黨，慎防柯文哲政治操作。（圖擷取自潘俊霖臉書）

    潘俊霖今日貼文提醒民進黨，慎防柯文哲政治操作。（圖擷取自潘俊霖臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播