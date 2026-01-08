從「雨刷」蔡政宜到傅崐萁 王婉諭：黑金政治從未真正消失

嘉義縣議員蔡政宜。（資料照）

時代力量黨主席、前立委王婉諭表示，你知道「雨刷」是誰嗎？前幾天，看到「雨刷」洗錢225億，卻以3千萬交保的新聞。她和夥伴聊了起來，才發現，有些年輕朋友其實沒聽過這個名字。因此，身為棒球迷，也身為政治人物，決定要好好介紹一下這號人物。這個人的故事，就是整個台灣政治問題的縮影。

王婉諭今日於臉書粉專發文提及，「雨刷」本名蔡政宜。他曾經是地下錢莊司機、黑幫角頭，後來成為大型地下簽賭集團的核心人物。2002年，他開始玩職棒簽賭，因為不斷賠錢的關係，決定直接介入球隊。相較於其他黑道採用暴力威脅的方式，他選擇「利誘」這條路。請客、上酒店、性招待、借錢，他透過這些互動建立關係，讓球員欠人情，再慢慢要求他們配合。

請繼續往下閱讀...

2009年，名為「黑象事件」的假球案全面爆發。這是職棒史上牽連最廣、層級最高的假球案。兄弟象差點因此解散、無數球員涉案、球迷大量流失，重創了台灣的棒球發展。牽連層級之高、範圍之廣，至今仍是球迷心中的傷口。而「雨刷」正是那場災難背後的黑手。最後，他因此被判刑3年8個月，直到2016年才服刑期滿出獄。

很多人以為，他的故事到這裡就該結束了。但真正驚悚的，卻是後來的發展。2022年，蔡政宜突然宣布參選嘉義縣議員。他站上競選舞台，公開說自己已經為過去的錯誤付出代價，希望社會再給他一次機會，讓他「重新做人、服務鄉親」。

當時，時代力量還發起了「下架雨刷」行動，多次到他的競選活動抗議，拒絕讓這樣的人披上民意代表的外衣，進入政治場域。但最後，他仍以9496票、16.1%的得票率，拿下選區第一高票，順利當選。對大家來說，這件事或許荒唐的難以想像。但是，其實只要看看他的家庭背景，就能得到答案。他的父親曾擔任嘉義縣東石鄉代會副主席、妹妹是現任鄉民代表、叔叔蔡慶源曾是國民黨籍的高雄市議員。黑金、人脈、家族勢力，在地方自然交織成了一張密不透風的網。

王婉諭坦言，不過，紙終究包不住火。蔡政宜這種人當然不可能就此改過自新。

去年，橋頭地檢署搜索蔡政宜的家中，並在年底正式依《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》起訴。

根據起訴書揭露，雨刷與其配偶，自2020年起，打造了一個規模高達225億元的洗錢水房，替境外博弈網站洗錢，把黑錢轉成虛擬貨幣牟利。光是抽成，就高達數億元。令人錯愕的是，偵辦過程中疑似因為有人通風報信，犯罪集團提前收到風聲，總共7名被告潛逃海外、遭到通緝。而主嫌「雨刷」蔡政宜，則在逃往越南的路上被抓到。卻獲橋頭地院裁定3千萬元交保，限制住居、限制出境出海，並配戴電子監控。4個小時內，保釋金到位，「雨刷」就這麼離開法院。

「雨刷」只是結構中的一個名字而已。如果只看見他一個人，我們就會錯過更大的問題。職棒簽賭、地下博弈、黑金勢力、家族門閥。這些人從未真正離開台灣政壇，他們只是換了位置、換了身分，繼續影響公共決策，詳見如下：

「前立委」顏清標，1997年曾被球員指控操盤職棒簽賭打假球，被檢方列為關鍵證人傳喚。其子顏寬恒為現任立法委員、其女顏莉敏為現任台中市議會副議長。

「前北港鎮代會主席」蔡咏鍀，2007年涉入全國規模最大運動簽賭集團，其胞姊蔡春綢為即將遞補的民眾黨不分區立委。

「博弈教父」陳盈助，1999年，涉嫌操縱職棒球員打假球遭起訴，其後經營海外博弈事業，對於藍、綠、白政治人物多有捐獻。

「縱貫線黑道教父」林水樹，是職棒簽賭案的幕後要角，其侄林俊雄為現任東石鄉長，其女林佳瑩曾任東石鄉長。

「前台南縣議長」吳健保，2007年起，以暴力恐嚇手段，威脅球員配合打假球，其子吳禹寰至今仍為台南市議員。

王婉諭直指，「這些名字提醒著我們：台灣的民主，還有很長一段要走。」

前幾天，傅崐萁說：「做政治，如果沒有背1、2條罪，好像就不會大尾。」這句話之所以讓人不寒而慄，是因為它太貼近現實。台灣已經民主化30多年，但黑金政治從未真正消失。參與政治的門檻，仍然被各種關係、門閥、世襲築得很高。

相關新聞請見︰

「雨刷」涉洗錢225億起訴 院方裁定3000萬交保檢提抗告被駁回定讞

國民黨立委傅崐萁。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法