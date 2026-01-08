AIT谷立言會蔣萬安 網友留言齊告狀：他老爸都在中國趴趴走

AIT處長谷立言（左）5日會晤台北市長蔣萬安（右）。（圖擷取自美國在台協會 AIT 臉書）

美國在台協會（AIT）昨（7）日在官方臉書發文表示，AIT處長谷立言（Raymond Greene）5日會晤台北市長蔣萬安，討論如何加強美台雙方在安全、商業及人際交流等方面的合作。許多留言網友紛紛處向AIT告狀「蔣萬安反美國萊豬」、「他老爸（蔣孝嚴）都在中國游走」！

AIT昨日在臉書PO文表示，美國在台協會處長谷立言於1月5日會晤台北市長蔣萬安，討論如何加強美台在安全、商業及人際交流等方面的合作。此次會談也包括了將來的城市活動合作機會，並重申雙方對未來一年共同優先事項與深化夥伴關係的承諾。

網友們紛紛在貼文下留言「谷長官，有沒有幫台灣人提醒章先生別想賣台」、「美國人怎麼這麼有耐心，相信藍白有教化的可能？」、「查他們那些整天罵美國，資產都往美國置產」、「美國人不要再溝通了，直接鐵拳打下去」、「處長他的外號叫做講不聽」、「可是他是中共同路人耶」、「AIT不要再鄉愿當好人了，藍白一個都不可信」。

