為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    AIT谷立言會蔣萬安 網友留言齊告狀：他老爸都在中國趴趴走

    2026/01/08 10:39 即時新聞／綜合報導
    AIT處長谷立言（左）5日會晤台北市長蔣萬安（右）。（圖擷取自美國在台協會 AIT 臉書）

    AIT處長谷立言（左）5日會晤台北市長蔣萬安（右）。（圖擷取自美國在台協會 AIT 臉書）

    美國在台協會（AIT）昨（7）日在官方臉書發文表示，AIT處長谷立言（Raymond Greene）5日會晤台北市長蔣萬安，討論如何加強美台雙方在安全、商業及人際交流等方面的合作。許多留言網友紛紛處向AIT告狀「蔣萬安反美國萊豬」、「他老爸（蔣孝嚴）都在中國游走」！

    AIT昨日在臉書PO文表示，美國在台協會處長谷立言於1月5日會晤台北市長蔣萬安，討論如何加強美台在安全、商業及人際交流等方面的合作。此次會談也包括了將來的城市活動合作機會，並重申雙方對未來一年共同優先事項與深化夥伴關係的承諾。

    網友們紛紛在貼文下留言「谷長官，有沒有幫台灣人提醒章先生別想賣台」、「美國人怎麼這麼有耐心，相信藍白有教化的可能？」、「查他們那些整天罵美國，資產都往美國置產」、「美國人不要再溝通了，直接鐵拳打下去」、「處長他的外號叫做講不聽」、「可是他是中共同路人耶」、「AIT不要再鄉愿當好人了，藍白一個都不可信」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播