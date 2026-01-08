鄭麗文「蔡正元帶著勳章入獄」 葉耀元：國民黨鼓勵人民犯法？

國民黨主席鄭麗文7日在中常會上頒發國民黨中央最高榮譽「實踐一等獎章」給蔡正元勉勵，前立委蔡正元日前因三中案二審確定，依業務侵占罪判刑3年6月確定，將入獄服刑。（資料照）

前總統馬英九等人在國民黨「三中（中視、中廣、中影）」與舊中央黨部交易案，被控違反證交法特別背信等罪，一、二審馬均無罪，前立委蔡正元判刑3年6個月。蔡正元被頒發「實踐一等獎章」及證書，表示期望有生之年，能看到國民黨再執政一次。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，鄭麗文在這個時機點頒最高榮譽獎章給蔡正元，是不是表示國民黨作為一個「百年大黨」鼓勵人民犯法呢？

國民黨主席鄭麗文在中常會上頒發「實踐一等獎章」及證書給蔡正元，鄭麗文說「蔡正元同志是帶著勳章入獄的。」蔡正元說，這是一個過度的榮譽，自己沒有那麼高的貢獻卻獲得獎章，深感惶恐及榮幸，這是他一輩子的諾貝爾和平獎，他期望有生之年，能看到國民黨再執政一次。

葉耀元在臉書PO文表示，業務侵佔應該賴不掉，所以也沒有要上訴了，鄭麗文在這個時機點頒最高榮譽獎章給蔡正元，是不是表示國民黨作為一個「百年大黨」鼓勵人民犯法呢？

葉耀元直言，希望國民黨重返執政喔，是國民黨要重返執政，還是國民黨成為中國的傀儡放棄台灣的主權與民主呢？各位可以想想看哪一個可能性比較高。

