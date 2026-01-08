為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    赴政院爭取部苗急重症醫療大樓擴建 陳品安：佳音將至

    2026/01/08 09:04 記者蔡政珉／苗栗報導
    赴行政院爭取部苗急重症醫療大樓擴建，陳品安表示佳音將至。（圖由陳品安提供）

    赴行政院爭取部苗急重症醫療大樓擴建，陳品安表示佳音將至。（圖由陳品安提供）

    苗栗縣急重症醫療量能長期被地方視為迫切課題，將投入縣長選舉的苗栗縣議員陳品安表示，苗栗醫療困境並非一夕造成，也不可能只靠口號解決，唯有實際行動，她日前至行政院拜會秘書長張惇涵，部立苗栗醫院急重症醫療大樓擴建計畫可望近日傳來佳音。

    陳品安指出，關心苗栗縣長年以來最迫切的醫療需求，部立苗栗醫院急重症醫療大樓擴建計畫進度更是地方關心議題，她強調，急重症醫療大樓對苗栗而言不該是選配，而是攸關生命安全的基本標準配備，若急救、重症量能不足，受影響的將是每一個家庭。

    陳品安表示，這段時間已主動向中央相關單位爭取協助，確保急重症醫療大樓擴建計畫能持續推進，並親赴行政院拜會秘書長張惇涵，當面反映苗栗鄉親對醫療資源的迫切需求，獲得中央正面回應，近日可望傳來好消息。

    「行動勝過千言萬語。」陳品安回憶日前走訪基層時，1名阿姨得知她將參選縣長後，語重心長地說：「苗栗的醫療，是苗栗人永遠的痛。」並叮囑她一定要為地方爭取更好的醫療環境，這句話她始終放在心上。陳品安指出，之前部苗急重症大樓擴建計畫因廠商無意願投標多次流標，評估預算為流標重要因素，她因此前往拜會行政院盼能解決關鍵問題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播