赴政院爭取部苗急重症醫療大樓擴建 陳品安：佳音將至

苗栗縣急重症醫療量能長期被地方視為迫切課題，將投入縣長選舉的苗栗縣議員陳品安表示，苗栗醫療困境並非一夕造成，也不可能只靠口號解決，唯有實際行動，她日前至行政院拜會秘書長張惇涵，部立苗栗醫院急重症醫療大樓擴建計畫可望近日傳來佳音。

陳品安指出，關心苗栗縣長年以來最迫切的醫療需求，部立苗栗醫院急重症醫療大樓擴建計畫進度更是地方關心議題，她強調，急重症醫療大樓對苗栗而言不該是選配，而是攸關生命安全的基本標準配備，若急救、重症量能不足，受影響的將是每一個家庭。

陳品安表示，這段時間已主動向中央相關單位爭取協助，確保急重症醫療大樓擴建計畫能持續推進，並親赴行政院拜會秘書長張惇涵，當面反映苗栗鄉親對醫療資源的迫切需求，獲得中央正面回應，近日可望傳來好消息。

「行動勝過千言萬語。」陳品安回憶日前走訪基層時，1名阿姨得知她將參選縣長後，語重心長地說：「苗栗的醫療，是苗栗人永遠的痛。」並叮囑她一定要為地方爭取更好的醫療環境，這句話她始終放在心上。陳品安指出，之前部苗急重症大樓擴建計畫因廠商無意願投標多次流標，評估預算為流標重要因素，她因此前往拜會行政院盼能解決關鍵問題。

