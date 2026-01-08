黃國昌昔喊「寧要捷安特不要台積電」 許美華：傳世笑柄

台股近日在台積電領軍下衝破3萬點大關，改寫多項歷史紀錄，現任民眾黨主席黃國昌（見圖）昔日曾稱「會選1000個捷安特而不是1個台積電」的說法也再度被翻出，引發社群議論。（資料照）

台股近日在台積電領軍下衝破3萬點大關，改寫多項歷史紀錄，現任民眾黨主席黃國昌昔日曾稱「會選1000個捷安特而不是1個台積電」的說法也再度被翻出。對此「反紫光奇遊團」成員許美華發文直言，黃國昌這句話最大的盲點是顯然完全不瞭解「台積電對台灣、還有對全世界有多重要」。她也提到，過去她也為此和成大教授李忠憲一起去找過黃國昌，試圖說明半導體對台灣絕對重要，卻當場被冷對待。她也喊話藍白小草不要再講什麼「台灣如果拿掉台積電還剩下什麼」這種蠢話了。

許美華在臉書發文指出，黃國昌十年前講的話又被拿出來鞭，「寧可要1000家捷安特，不要一家台積電」，捷安特真是有夠衰，被黃國昌拿來當對照組，躺著也中槍。

許美華表示，黃國昌當年講這句話，出發點是想強調，台灣寧可不要一家獨大的公司，而要更多為數龐大、蓬勃發展的中小企業。如果要講這個概念，其實黃國昌舉的兩個對照組，不管是台積電或是捷安特，都很有問題。原因是，黃國昌不只不瞭解半導體，他對台灣其他產業也不熟悉。

首先，捷安特從品牌、營運規模到市場地位種種成就都不簡單，可不是那種很容易複製一千家的中小企業。許美華說明，捷安特一直是世界自行車龍頭，在全球各大洲市佔率都在前幾名，在十年前市值曾經一度突破千億台幣。雖然疫情後自行車產業受到衝擊，加上中國的殺價競爭壓力，捷安特不復過去榮光，市值掉到400億以下，但還是一家很厲害的公司。

不過，黃國昌這句話最大的盲點還是，他顯然完全不瞭解，台積電對台灣、還有對全世界有多重要。只要對這件事有點概念，都萬萬不可能講出「寧願不要台積電」，這句當下聽起來很有梗的蠢話，而成為傳世笑柄。

許美華指出，黃國昌講台積電跟捷安特，是在2016年2月。當時反紫光奇遊團的戰友看到新聞標題，差點快昏過去。因為當時他們還在拼命擋紫光，很擔心黃國昌的話會被解讀成「半導體對台灣沒有很重要，反中資紫光沒那麼迫切」。

許美華強調，她當然知道黃國昌是用極端的比喻方式，強調產業均衡、中小企業的重要性；但問題是他把捷安特當中心企業，代表他對產業結構沒概念，而說出「寧願不要台積電」更恐怖，因為他不知道半導體對台灣的絕對重要性。

許美華說，10年前因為擔心黃國昌說這句話可能對反紫光行動造成傷害，所以她當年才會找李忠憲一起，想去幫黃國昌上半導體課，反而當場被冷對待的那段經典故事。

許美華表示，現在，大家應該都知道台積電太重要，絕對不能拿去換一千家XXX了。許美華也提到，用一個簡單問題結束這個回合。試問，放眼全世界兩百多個國家⋯「現在哪家公司關燈暫停營業，對全世界的影響最大？」毫無疑問，答案就是台積電。台積電就是這樣一家無可取代的公司。

許美華強調，藍白小草不要再講什麼，「台灣如果拿掉台積電還剩下什麼」這種蠢話了。全世界也只有一家台積電。台灣也因為有一家台積電，而帶動、建立了整串讓全世界羨慕的半導體供應鏈。且喜且珍惜吧！

