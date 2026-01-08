台東縣財力與台北市「同級」 主計總處說明了

因應新版財劃法修正，新版地方政府財力級次表出爐，台東縣從第5級跳升至第1級，與新竹縣、新竹市與台北市並列第1級。（記者鍾麗華攝）

因應新版財劃法修正，新版地方政府財力級次表出爐，台東縣從第5級跳升至第1級，與新竹縣、新竹市與台北市並列第1級。行政院主計總處昨晚說明，此是按新版財劃法分配結果計算，新版財劃法存有垂直及水平分配不合理問題，行政院已提出院版財劃法草案，考量垂直錢權分配並兼顧水平城鄉均衡發展，請立法院儘速排審。

行政院主計總處日前公布新版「各直轄市及縣市政府財力級次表」，今年起適用。第1級包括台北市、新竹縣、新竹市、台東縣；第2級為新北市、金門縣、花蓮縣；第3級桃園市、南投縣、宜蘭縣、台中市；第4級苗栗縣、嘉義市、高雄市、基隆市、嘉義縣、雲林縣；第5級台南市、彰化縣、澎湖縣、屏東縣、連江縣。

與舊版相較，台東縣財力級次一口氣提高四級，從第5級躍上第1級，花蓮縣則大幅提高3級，從第5級升等至第2級；新竹縣、新竹市從第3級提升至第1級；小幅升等1級的縣市，包括金門縣、宜蘭縣、南投縣、苗栗縣、嘉義縣、雲林縣。

台北市、新北市、桃園市、嘉義市、屏東縣、澎湖縣、連江縣維持不變，排名下滑1級的縣市，包括台中市、高雄市、基隆市、彰化縣，財力級次下滑最多的為台南市，從第3級降至第5級。

主計總處指出，台東縣前次自有財源比率為35.67％，為市縣第20名，財力級次為第 5 級，惟依新版財劃法分配公式，台東縣土地面積為全國第3名，統籌稅款影響數大幅增加220％，經核算該縣自有財源比率為104.39％，為市縣第4名，財力級次由第5 級調升為第1 。

主計總處指出，財力級次是按新版財劃法分配結果計算，因新版財劃法存有垂直及水平分配不合理問題，行政院已提出院版財劃法草案，考量垂直錢權分配並兼顧水平城鄉均衡發展，請立法院儘速排審，以利國家整體資源有效分配。

