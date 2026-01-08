凍僵！彰化火車站天橋街友蜷縮臥地 林世賢偕陳素月送暖

立委陳素月（左1）與彰化市長林世賢（左2）昨夜到彰化火車站關心街友。（圖由林世賢提供）

凍僵！天氣冷颼颼，有民眾發現彰化火車站跨站人行陸橋聚集著許多街友，看著街友蜷縮身子以地為家「睡整天」，還有街友把全部家當舖在人行陸橋上，猶如當成自己的家，令民眾感到不捨，市長林世賢昨天（7日）深夜偕同民進黨立委陳素月帶著暖暖包、麵包與薑茶分送給街友，讓街友感到暖心。

有民眾說，這幾天彰化火車站有許多街友，連棉被都直接鋪在地上，味道又很不好聞，對彰化市市容有礙觀瞻，希望相關單位能對這些街友進行安置。另有民眾說，這兩天氣溫驟降，看到街友只穿著外套蜷縮著身子，躺在跨站人行陸橋上吹冷風，甚至一睡就是一整天，實在令人憂心街友們身子是否受得了。

請繼續往下閱讀...

市長林世賢表示，未來陳素月若有機會當縣長，一定會來關心街友，為街友做更多的事；陳素月說，天氣非常冷，看到街友躺在寒冷的地面令人不捨，每位街友背後都有不為人知的故事，也需要更多人的關懷，她與市長帶著麵包、薑母茶、暖暖包給街友，讓街友暖暖身子。

前文化局長陳文彬說，看到林世賢與陳素月一起去關心遊民，先別說遊民有沒有選票，他們連家都無處可歸；政治若不關心最弱勢的人，不過是權力的算術罷了。甚麼叫做政治，就是關心人的工作。

彰化市長林世賢（左）表示陳素月（右）若能當選縣長會更關心街友。（圖由林世賢提供）

彰化市長林世賢（左1）昨晚偕同立委陳素月（左2）到彰化火車站關心街友。（圖由林世賢提供）

