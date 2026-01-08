為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    綠營市長初選倒數 謝龍介稱對手是賴清德 網諷：不蹭賴就不會選了？

    2026/01/08 08:25 即時新聞／綜合報導
    民進黨台南市長初選進入倒數階段，國民黨台南市長參選人謝龍介在接受資深媒體人黃暐瀚訪問時稱，「不管最後誰出線，他的對手都一定是『賴清德』，屆時他與賴總統兩人於台南路口拜票『對望』」。相關言論引發網友議論。（資料照）

    民進黨台南市長初選進入倒數階段，國民黨台南市長參選人謝龍介在接受資深媒體人黃暐瀚訪問時稱，不管最後誰出線，他的對手都一定是「賴清德」，屆時他與賴總統兩人於台南路口拜票「對望」。對此網友紛紛諷刺「他不蹭賴清德就不會選了嗎？」、「人家已經選上總統，他還只能靠不分區當立委」。

    黃暐瀚在臉書發文分享，針對綠營將由誰出線，謝龍介在接受訪問時表示，「如果最後是林俊憲出線，我也不會意外」，謝龍介對此提出3個理由，同時也稱，「不管最後誰出線，謝龍介說他的對手，都一定是『賴清德』，屆時他與賴總統兩人於台南路口拜票『對望』」。

    對此網友紛紛諷刺「他不蹭賴清德就不會選了嗎？」、「可是他造勢時候拿槍耶」、「怎麼把自己活得跟國菖一樣，一直墊高自己來獲得安慰」、「整天想和賴清德平起平坐，卻連一次區域立委也沒選贏過」、「台南無旗龍」、「人家已經選上總統，他還只能靠不分區當立委」。

