台北基隆推營養午餐免費 民眾敲碗侯友宜：為什麼新北市沒有？

新北市長侯友宜日前宣布將推動捷運中和光復線，不過近日台北市長蔣萬安宣布將推出營養午餐免費的政策，基隆也宣布跟進，而同樣被視為北北基生活圈的新北市則是靜悄悄，讓部分民眾到侯友宜臉書留言敲碗，希望新北市也跟進。

侯友宜6日在臉書粉專發文分享，表示捷運南北線一度停下腳步，但2019年起重新盤點需求，決定將推動捷運中和光復線，希望未來自環狀線秀朗橋站起，可經4站通往松山新店線的公館站，未來待台北市段完成後，還能直達台北大巨蛋，為中永和通勤加速。

在該文底下不少網友質疑，「環狀工程延宕太嚴重了，把連城路路權還給市民」、「我覺得要先改善安坑輕軌，看能否延伸到捷運綠線上或進台北市」、「環狀線月台在非冬天時都很悶熱，請問何時可以改善？」、「希望這次是真的了 ！別每次到了選舉就拿這來欺騙永和人的感情」、「中和都有兩條捷運經過，還要蓋第三條，其他地方都不用發展嗎」，也有網友酸「都要卸任了，是打算留給國昌蓋嗎？」。

也有不少網友針對營養午餐議題敲碗，「小朋友營養午餐可以減免嗎」、「台北市營養午餐有補助，為什麼新北市沒有」、「營養午餐可以減免嗎~基隆也要跟進了~說好的北北基一起~」、「請市長爭取國中小新北市營養午餐的補助！減輕父母負擔」、「新北市長當幾年了，營養午餐的議題還沒對策嗎？」也有網友稱「市長，黃國昌說我們學生午餐都吃冷飯，請問何時有熱的？」

