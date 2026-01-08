北市營養午餐免費基隆跟進 詹凌瑀：雖是政策買票但很「有感」

北市長蔣萬安宣布國中小營養午餐全面免費，卻未見相關財源編列。（資料照）

台北市宣布今年起推動學校營養午餐免費，基隆市長謝國樑昨也宣布將跟進，媒體人詹凌瑀發文直言，這確實是真正的「有感」政策，雖然是政策買票但有用，對想省荷包的民眾來說，就是最實在的政績。

蔣萬安宣布國中小營養午餐全面免費，正值今年度總預算案在議會審議期間，卻未見相關財源編列，民進黨籍議員何孟樺、許淑華質疑政策買票，民眾黨籍議員陳宥丞也批評，「前期沒規劃，後期沒配套，苦了基層」。蔣萬安則表示，會以追加預算方式，最快於九月上路。

請繼續往下閱讀...

詹凌瑀在臉書發文指出，這兩天討論度最高的政策，莫過於蔣萬安宣布台北市國中小營養午餐將全面免費。這項政策一出，當然會有聲音質疑：「台北人最有錢，哪裡需要補助？」

詹凌瑀表示，數據顯示台北市每戶家庭可支配所得中位數達131.8萬元，高居全國之冠。但別忘了，台北的生活成本、物價水準，同樣也是天花板等級。住在台北，光鮮亮麗的背後，是每一分錢都得精打細算的日常。

詹凌瑀分析，國中小營養午餐平均一人每月約1500元，如果家裡有兩個正在發育的孩子，一個月就是3000元的固定支出，這項政策推出後，一年下來能省下好幾萬。對於上有老、下有小的三明治世代，或是每一分錢都得花在刀口上的藍領家庭來說，這筆錢非常有感！比起之前推動的「生生喝鮮乳」，直接免除午餐費，才是真正能夠減輕育兒壓力的實惠政策。

詹凌瑀也直言，這招殺傷力有多強？看隔壁鄰居就知道。蔣萬安前腳剛宣布，基隆市長謝國樑後腳馬上宣布跟進。為什麼？因為這政策太直接、太具象了。當台北市的家長不需要煩惱這筆錢，其他縣市收入相對較低的家長，心裡肯定會問：「那我們呢？」

詹凌瑀表示，政治有時候不需要太複雜，能幫民眾省荷包、顧好孩子的肚子，就是最實在的政績。她在留言區也直言，她承認這確實是政策買票，但有用，「至於食材會不會因此變差，我個人覺得不會，就我女兒之前念的國中來說，家長會把關營養午餐把關的很嚴格」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法