藍委轟國安法修法箝制言論 張育萌：連馬英九簽的國際公約都不認

行政院提出「國安法」修正草案，明定任何人不得公開鼓吹發動戰爭，遭國民黨立委質疑修法是行政擴權、干預言論自由。圖為示意圖。（資料照）

為了強化國安防線，行政院提出「國安法」修正草案，明定任何人不得公開鼓吹發動戰爭，遭國民黨立委質疑修法是行政擴權、干預言論自由。台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文強調，國家安全受到挑戰，言論自由的界線畫在哪，這絕對可以理性討論，但國民黨已經集體瘋狂，完全淪為「看到國安就擋」，根本不知道自己在反什麼。

張育萌在臉書發文指出，2009年5月14日，馬英九在台北賓館，簽署聯合國的《公民與政治權利國際公約》，當時馬英九還誇口說「保障人權不是嘴裡說說，而是要有實際行動，所以用批准公約來向全世界宣示，台灣人權保障已與國際接軌同步」，還直接喊「Yes, we can!」

請繼續往下閱讀...

張育萌說明，這部國際公約規定，在現代社會，任何「鼓吹戰爭」的言論都應該用法律禁止。這就是為什麼，現在行政院要修改國安法。就是為了實現馬英九簽的國際公約——修正《國安法》，以後任何鼓吹戰爭、宣揚武統，或是支持外國攻打台灣的言論，必須要處罰，而且最重罰100萬。

但如今國民黨團立委發起甲動來拖延，說這會有箝制言論自由的疑慮。對此張育萌質疑，拜託國民黨說清楚，是馬英九在箝制言論自由，還是聯合國在箝制言論自由？

張育萌直言，舊版的《國安法》規定，「意圖危害國家安全或社會安定」要處罰。行政院認為，個人的「意圖」實在很難判斷，而且這麼模糊的法條，反而會讓人民不安。所以，這次修法把「意圖」拿掉。必須實際發起、資助或參與中共組織，而且已經危害國家安全才罰。但從張智倫到吳宗憲，一堆國民黨立委罵行政院，說這叫「思想審查」和「白色恐怖復辟」。

張育萌對此直呼，「我的老天爺呀，上過國小國語課都知道，舊法規定的內容，不講客觀結果只判斷『意圖』，才叫『思想審查』吧。就是避免『思想審查』，行政院才提修法啊」。

張育萌也強調，陸委會副主委梁文傑說得很清楚：「如果我們沒辦法容忍，有人在網路上說『我要去你家搶劫』」，那為什麼我們可以容忍，有人在網路上說「希望誰誰誰過來打台灣？」但國民黨立委張智倫一直跳針說，「如果說執政黨鼓吹台獨，造成兵凶戰危，是不是鼓吹戰爭」。

張育萌表示，內政部次長馬士元很耐心解釋，這些都不是「鼓吹戰爭」，不會被罰。不只如此，提倡台獨，甚至主張兩岸簽和平協議，這些「通通都是言論自由範圍」，不會被《國安法》處罰。只有踩到紅線——像是如果網紅公開說「歡迎解放軍攻擊台灣」，這些當然已經超越言論自由界線，就會被處罰。

張育萌強調，言論自由絕對不是無限上綱。當然，面對國家安全受到挑戰，言論自由的界線畫在哪，這絕對可以理性討論。但國民黨已經完全淪為「看到國安就擋」，不只法條不看，連馬英九都六親不認。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法