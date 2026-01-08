為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    當選議員即遭中共制裁！矢板明夫專訪石平嘆「一生的價值選擇」

    2026/01/08 07:25 即時新聞／綜合報導
    印太戰略智庫執行長矢板明夫（右）7日透露邀請日本參議員石平（左）參與YouTube節目錄製的過程。（圖擷自矢板明夫俱樂部臉書）

    印太戰略智庫執行長矢板明夫（右）7日透露邀請日本參議員石平（左）參與YouTube節目錄製的過程。（圖擷自矢板明夫俱樂部臉書）

    日本參議員石平6日抵台，他於松機發表談話強調，踏上台灣國土充分說明中華人民共和國和中華民國是完全不同的國家，台灣絕對不是中國一部分，台灣就是台灣。日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫7日透露邀請石平參與YouTube節目「矢板明夫NewTalk」錄製的過程，分享包括六四事件期間的經歷，以及甫當選國會議員即遭中國制裁的心路歷程，「清楚感受他今日所站的位置，是長時間價值選擇的結果」。

    矢板明夫在臉書粉專「矢板明夫俱樂部」發布貼文稱，在1個小時的對談中，石平回顧了自己在中國成長、赴日留學，以及投入中國民主化運動的過程。談到1989年中共對六四天安門事件的血腥鎮壓時，石平一度哽咽、眼眶泛紅，應該是多年來深藏在心底的記憶再次被觸動。「讓人更清楚感受到，他今日所站的位置，並非出於政治算計，而是長時間價值選擇的結果。」

    之後，石平談到加入日本國籍、去年首次參選國會議員，以及一當選隨即遭到中國制裁的心路歷程。石平表示，這段經驗，反而讓他更清楚自己所承擔的角色與責任。矢板明夫說，訪談將在未來幾天分成4集播出，相信能讓大家更完整理解，「石平是如何在時代巨浪中，一步一步走到今天。」

    矢板明夫表示，石平過去曾多次來台，但此次身分不同。石平坦言，成為國會議員後，對自身發言與行動的分量有更深的感受。石平再次明確表示，「台灣與中國並非同一個國家」，未來也將持續推動日本與台灣的合作，共同面對中國的霸權擴張，捍衛自由、民主與法治。

    訪談結束後，矢板明夫邀請石平於4月11日傍晚，出席在東京舉辦的「台日友好之夜」晚宴並發表演講，石平當場欣然應允，並表示期待在日本與更多朋友直接交流台日合作與印太局勢的未來方向。

    矢板明夫指出，事實上這趟4月的東京行程，將是今年第2次帶領台灣朋友前往日本交流。2月前往九州，4月則在東京一帶，透過不同層面的對話與現場互動，實際感受日本社會如何看待台灣，也理解台日關係在當前國際局勢中的位置。

    矢板明夫透露，4月11日的「台日友好之夜」，除了石平之外，日本知名律師、去年參議院選舉中以全國最高票當選的北村晴男參議員也已經允諾出席。前日本首相安倍晉三的夫人等知名友台人士亦在邀請行列。「希望透過這些交流，讓台日關係越來越緊密、台灣越來越安全。」

