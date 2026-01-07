台東財力由5級跳升至第1級 主計總處：因統籌稅款大增220％

台東縣長饒慶鈴。（縣府提供）

因應新版財劃法修正，新版地方政府財力級次表出爐，台東縣從第5級跳升至第1級。主計總處說明，這是依新版財劃法公式計算，台東縣土地面積大，統籌稅款大幅增加220%，自有財源比率為縣市第4名，因此調升財力級次。

行政院主計總處每3年檢討並調整直轄市及縣市的財力級次，計算基準為地方政府自有財源比率的平均值，也就是歲入扣除補助及協助收入後，占歲出的比例，分為第1級到第5級。

因應新版財劃法修法，主計總處日前公布新版「各直轄市及縣市政府財力級次表」，自115年度起適用。

根據新版財力級次表，第1級包括台北市、新竹縣、新竹市、台東縣；第2級有新北市、金門縣、花蓮縣；第3級是桃園市、台中市、南投縣、宜蘭縣；第4級為高雄市、苗栗縣、嘉義市、基隆市、嘉義縣、雲林縣；第5級包括台南市、彰化縣、澎湖縣、屏東縣、連江縣。

與舊版相較，台東縣提高最多，從第5級躍升為第1級；花蓮縣也提高3級，從第5級升等至第2級；新竹市、新竹縣從第3級提升至第1級；另包括金門縣、南投縣、宜蘭縣、苗栗縣、嘉義縣、雲林縣都小幅升等1級。

針對台東縣躍升4級，主計總處晚間透過新聞稿表示，考量新版財劃法修法後，各縣市政府獲配統籌分配稅款大幅增加，因此各縣市財力級次計算結果，是依照其分配方式，按自有財源加計財劃法修正後的統籌分配稅款影響數計算而得出。

主計總處表示，財力級次計算方式已於民國114年8月與地方開會討論。後因114年3月總統公布財劃法修正條文，有統籌稅款無法全數分配問題，立法院又於114年11月21日再修正相關條文，並經總統於114年12月3日公布，財政部114年12月17日重新核定各市縣政府115年度統籌分配稅款分配數，主計總處因此重新計算各縣市政府自115年度起適用的財力級次。

主計總處說，台東縣前次自有財源比率為35.67%，是縣市第20名，因此財力級次為第5級，但依新版財劃法分配公式，台東縣土地面積為全國第3名，因此統籌稅款影響數大幅增加220%，經核算台東縣自有財源比率為104.39%、為縣市第4名，因此財力級次由第5級調升為第1級，並已於114年12月31日函知中央相關主管機關及地方政府。

主計總處指出，這次財力級次是按新版財劃法分配結果計算，因新版財劃法存有垂直及水平分配不合理問題，行政院已提出院版財劃法草案，並考量垂直錢權分配並兼顧水平城鄉均衡發展，建請立法院儘速排審，以利國家整體資源有效分配。

財力級次（1至5級）主要目的，是決定中央對各地方政府補助款的補助比例，財力級次越低（如第5級）者，中央補助比例越高，以實現財政公平分配與資源平衡。

