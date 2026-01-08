鄭麗文高喊「蔡正元是帶著勳章入獄的」 網傻眼：敗壞社會風氣！

鄭麗文7日在中常會上頒發國民黨中央最高榮譽「實踐一等獎章」給蔡正元。（記者劉信德攝）

前立委蔡正元在國民黨「三中（中視、中廣、中影）案」遭控違反業務侵占等罪，二審維持一審原判，判刑3年6月，不得上訴，確定入獄。不料藍營主席鄭麗文7日在中常會上頒發國民黨中央最高榮譽「實踐一等獎章」給蔡正元，還企圖營造是賴政府迫害導致蔡正元鋃鐺入獄，高喊「蔡正元同志是帶著勳章入獄的！」大批網友看到這一幕直呼傻眼，痛批整個黨都在敗壞社會風氣！

一審北院認定，蔡正元以國民黨立法委員身分仲介中影股權交易案，利用身為阿波羅負責人機會侵占阿波羅股票出售後款項，掏空阿波羅高達2億8032萬7983元，最終被認定犯罪所得達2.8億元，依業務侵占罪判蔡3年6月徒刑，商業會計法部分判6月徒刑，得易科罰金。全案上訴進入二審，高院上週三（2025/12/31）仍判蔡正元有罪，只是犯罪所得原沒收2億8032萬元，改沒收2億3919萬元。

沒想到部分藍白人士又在流傳賴政府迫害，前民眾黨主席柯文哲還親自打電話給他，稱「你被判刑，百分之五十是因為我，你整天幫我講話，當然要找你」。鄭麗文7日還在中常會上頒發「實踐一等獎章」及證書給蔡正元，宣稱自己非常感謝蔡正元對國家與對國民黨的奉獻，並表達欽佩蔡正元堅守道德理念價值，不畏強權、不退縮、不畏懼，堅持到底的決心與勇氣，期望透過頒發實踐一等獎章，讓大家永遠知道並記得，國民黨永遠支持蔡正元，永遠堅持對的事情，一定會堅定地走下去，「蔡正元同志是帶著勳章入獄的！」

大批網友直呼傻眼，「罪犯也在褒揚，真是可恥」、「我都不知道要怎麼教小孩了」、「這年頭罪犯都這麼高調嗎……」、「無恥當有趣、無恥無下限，敗壞社會風氣」、「不斷秀下限的政黨」、「被判刑是很光榮的事嗎？我的腦子好混亂」、「果然是蛇鼠一窩」、「整黨沒幾個正常的」、「違法亂紀做姦犯科還表揚，難怪會說從政沒背個幾條罪不會大尾，向下沉淪，拖垮台灣進步發展」。

