為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    學者：代表權被中共繼承 中華民國無法重返聯合國

    2026/01/07 21:47 中央社
    台教會會長薛化元專題演說。（記者王藝菘攝）

    台教會會長薛化元專題演說。（記者王藝菘攝）

    中國長期以聯大2758號決議對外宣稱「台灣屬於中國」，學者今天表示，依據2758號決議，中華民國沒有退出聯合國，而是代表權被中共繼承，因此中華民國已無法重返聯合國。未來台灣想成為國際承認的主權獨立國家，「自由中國」雜誌創辦人雷震的思想轉變值得借鑑。

    台灣教授協會等團體今天舉辦「解讀2758號決議案與雷震『救亡圖存獻議』」座談會，邀請台灣教授協會會長、政大台灣史研究所教授薛化元，以及台灣教授協會秘書長許文堂與談。

    許文堂指出，台灣長期以來的「退出聯合國」說法，源於1971年聯大通過的第2758號決議，決定將「中國」代表權移交給中華人民共和國；蔣中正則同時宣布退出聯大會議、駐聯合國代表周書楷率團離席，並宣告中華民國不再參與該屆聯合國大會，蔣中正將此稱「排我納匪案」。

    薛化元說明，聯合國第2758號決議文內容是「恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利」，未涉及台灣或中華民國。就歷史看，中華人民共和國從未要加入聯合國，而是訴求自身就是中華民國席位的代表；因此2758號決議對聯合國而言，中華民國並未退出聯合國，畢竟聯合國若沒有中華民國席次，中華人民共和國也無法恢復權利。

    第2758號決議 驅逐蔣介石的代表

    薛化元表示，由於聯合國承認中華人民共和國是中華民國的席次代表，且聯合國也無法驅逐中華民國，所以第2758號決議是將蔣介石的代表從非法占據的席位上驅逐，僅是驅逐蔣介石的代表，而非中華民國的代表。

    薛化元解釋，根據搭配聯合國憲章第23條，「中華民國、法蘭西、蘇維埃社會主義共和國聯邦...等國應為安全理事會常任理事國」，所謂「蘇聯」由俄羅斯繼承，中華民國則是由中華人民共和國繼承。

    雷震改主張有兩個中國

    薛化元提到，在當年國際背景下，原主張一個中國的雷震，於1970年代出獄後，發現國際社會多數國家轉而認同中華人民共和國政府才是中國的代表；因此第2758號決議通過後，雷震改為主張有兩個中國，且應立即成立中華台灣民主國，成為中共以外的主權獨立國家，並制定新憲法落實憲政，雷震的思想轉變值得借鑑。

    薛化元分析，如果人民無法意識到自身處境，改變就有困難，就像前總統陳水扁曾推動入聯公投，失敗關鍵原因之一，就是民眾以為中華民國是「退出聯合國」，所以認為還能重返聯合國。

    薛化元強調，如果人民有「中華民國已被取代、無法重返聯合國」的意識，相信當時入聯公投就能過關，也就能向國際社會說明，台灣人民有意志要成為國際上的主權國家。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播