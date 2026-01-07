5刷仍紅了眼眶！蘇巧慧包場邀師生看《冠軍之路》

立委蘇巧慧（右）與運動部部長李洋（左）合影。（立委蘇巧慧提供）

紀錄台灣隊在2024年世界棒球12強賽奪冠的《冠軍之路》紀錄片，上映首週票房已衝破2569萬，再次掀起TEAM TAIWAN棒球熱潮，立委蘇巧慧今天在樹林秀泰影城邀請運動部部長李洋，導演龍男．以撒克．凡亞思，與新北5校棒球校隊師生一同重溫奪冠的感動瞬間，蘇巧慧勉勵小球員持續努力、永不放棄，終能在更大的舞台上發光發熱；李洋說，他會提升台灣舉辦國際大型賽會的能力與能見度，透過運動，讓世界看見台灣。

今天包括鶯歌工商、尖山國中、二橋國小、民安國小、福營國中的棒球隊師生，和新北市議員廖宜琨、陳乃瑜、鍾宏仁、黃淑君皆一同觀賞《冠軍之路》。

蘇巧慧說，這已是她第5次看《冠軍之路》，仍忍不住紅了眼眶。這部電影不僅紀錄台灣在12強奪冠的瞬間，更回顧台灣棒球發展的百年歷史，讓觀眾更清楚了解台灣隊奪冠從來不是「運氣好」，而是奠基在一代代棒球人積累的汗水、淚水與不甘。紀錄片不僅是一支關於冠軍隊伍，更是將台灣對站上國際舞台的渴望，和世世代代棒球人的傳承與認同，一起化為影像，她邀大家進戲院，一同見證台灣得來不易的榮耀與成就。

「國家隊球衣的重量，只有選手自己最清楚。」李洋表示，這是他首次進戲院觀賞《冠軍之路》，身為同樣曾在國際賽場上為台灣奮力拚搏的運動員，他深深同感每位球員肩上的壓力與重擔，他說，上任運動部部長4個月以來，陸續走進運動場館、校園、賽事現場，看見台灣運動產業的挑戰和潛能，他會帶領運動部全體同仁持續努力，落實全民運動。

導演龍男．以撒克．凡亞思期勉眾人，不論是即將到來的經典賽，或未來大、小賽事，台灣應抱著「我們已是冠軍隊伍」的自信與勇氣，昂首面對挑戰，也盼眾人不論結果如何，都持續給場上的球員、教練和後勤團隊最大的支持和鼓勵。

