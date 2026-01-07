為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    營養午餐免費盧秀燕不跟進 挨諷「馬麻愛你，太矯情」

    2026/01/07 20:57 記者蘇孟娟／台中報導
    盧秀燕今被問全面營養午餐免費沒有回應。（記者蘇孟娟攝）

    盧秀燕今被問全面營養午餐免費沒有回應。（記者蘇孟娟攝）

    台北市宣布今年起推動學校營養午餐免費，台中市無意跟進；台中市長盧秀燕今年跨年晚會喊「馬麻愛你」宣稱史上最短致詞。議員江肇國斥，台中每年預算規模兩千億，盧秀燕不普發現金就算了，連營養午餐也不願意免費，不肯照顧孩子還喊「馬麻愛你」，實在太矯情；盧秀燕今被問及是否推動營養午餐免費則沒有回應。

    台中市近年來已有不少議員在議會要求盧秀燕能推動營養午餐免費政策，但盧秀燕始終以財政考量未有正面回應。

    江肇國指出，台北市宣布營養午餐免費，但反觀盧市府不同意就是不同意，台中每年預算規模兩千億，盧秀燕不發錢就算了，營養午餐也不願意免費。

    江肇國說，他之前也在議會教育文化委員會中提出，若市府不推動營養午餐全面免費，也該增加補助、提高品質、幫學生加菜吃更好，無奈盧市府連這個也不願意做。

    江肇國指出，目前全國22縣市已有過半實施營養午餐免費政策，盧市府卻仍在以未來補助「有增無減」來欺騙市民，他諷盧秀燕，不肯照顧孩子還喊「馬麻愛你」，實在太矯情。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播