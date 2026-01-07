為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陳岱吟拚新北議員初選 綠委陳秀寳陪新莊掃街巧遇鹿港同鄉

    2026/01/07 21:30 記者黃政嘉／新北報導
    民進黨籍新北市新莊區市議員參選人陳岱吟與彰化立委陳秀寳到新莊掃街，意外發現店老闆跟陳秀寳是鹿港同鄉。（陳岱吟提供）

    民進黨籍新北市新莊區市議員參選人陳岱吟與彰化立委陳秀寳到新莊掃街，意外發現店老闆跟陳秀寳是鹿港同鄉。（陳岱吟提供）

    民進黨六都市議員民調初選預計農曆年後展開，新北市新莊區市議員參選人陳岱吟今天下午找來彰化立委陳秀寳陪同掃街，在新莊中平路上1間鹿港小吃店用餐時，意外發現店老闆跟陳秀寳是同鄉、同村、同庄、同巷鄉親，當下覺得十分巧合。

    陳岱吟說，原先邀請陳秀寳到店裡用餐，是想由鹿港在地人來分享鹿港當地的口味特色，沒想到聊天過程中，意外發現老闆與陳秀寳竟是同鄉、同村、同庄、同巷長大的，陳秀寳還當下致電給父親、前立委陳進丁，確認2人的父親不只住在同巷，還彼此熟識。

    陳岱吟笑說，雖然新北、新莊都有非常多從彰化北漂打拚的彰化鄉親，但在用餐過程中巧遇來自同鄉、同村、同庄、同巷的人，是非常難得且奇妙的緣分，也證明這家小吃店是非常在地的口味，讓很多在新莊生根的彰化鄉親，能就近一解鄉愁。

    民進黨籍新北市新莊區市議員參選人陳岱吟（右）新莊掃街，彰化立委陳秀寳（左）輔選。（陳岱吟提供）

    民進黨籍新北市新莊區市議員參選人陳岱吟（右）新莊掃街，彰化立委陳秀寳（左）輔選。（陳岱吟提供）

    民進黨籍新北市新莊區市議員參選人陳岱吟（右）由彰化立委陳秀寳（左）陪同到新莊掃街，力拚初選。（陳岱吟提供）

    民進黨籍新北市新莊區市議員參選人陳岱吟（右）由彰化立委陳秀寳（左）陪同到新莊掃街，力拚初選。（陳岱吟提供）

    圖
    圖 圖
