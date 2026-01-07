科技顧問會議聚焦AI 5大策略建構國安與經濟競爭力

行政院長卓榮泰致詞。（國科會提供）

行政院2026年科技顧問會議集結國內外產學研領袖，經2天交流後今（7日）提出政策建言，聚焦AI基礎建設、科研及產業應用，提出5大策略建構國家安全與經濟競爭力，願景是開發並運用先進AI，以驅動下世代科學技術、中小企業及主權AI發展，並推動服務大眾福祉的應用。

國科會指出，今年科技顧問會議主軸聚焦AI在科技研發及國家發展中的關鍵角色，與會科技顧問綜合國內外重要趨勢與實務經驗，指出AI已成為建構國家安全與經濟競爭力的核心，並提出願景，開發並運用先進AI，以驅動下世代科學技術、中小企業及主權AI發展，並推動服務大眾福祉的應用。

會議進一步提出以下5大策略建議，第一，大幅提升算力基礎設施之投資：公私協力從前瞻性視角建置大規模AI算力建設以支援台灣AI研發及應用。

第二，善用台灣硬體強項，精選國際夥伴共同開發下世代AI：介接國際夥伴於基礎模型或訓練微調技術之長處、結合台灣於硬體和邊緣運算端的優勢，以雲地混合運算等方式，共同開發下世代AI應用並促進落地。

第三，創造確保國安與營業祕密的AI資料共享平台：在保護國安與營業秘密前提下，建構各垂直產業鏈的資料共享平台，可由大型或領先企業率先貢獻起始資料及提出相關資料標準，以整合上下游資料與規格。

第四，大規模培育、延攬下世代AI人才：建構多樣化之產學共創機制，如產學共聘等，促進優秀研究人員與產業的互動。

第五，建構公平、合法與可執行的資料治理環境：接軌國際趨勢，完善 AI 著作權指引與相關法規，並積極促進政府及民間資料開放，以支援AI科研與應用發展。

行政院長卓榮泰表示，AI不僅是技術議題，更深刻影響國家競爭力、產業升級與社會發展，台灣未來將在既有科技與半導體基礎上，持續強化自主研發、資料治理與人才培育，並透過跨部會協作，推動前瞻科技與應用落地，讓AI真正走進產業營運與民眾生活，穩健回應全球科技競爭的新局。

行政院2026年科技顧問會議集結國內外產學研領袖。（國科會提供）

