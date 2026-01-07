「豬肉王子」挺菜市場之子！蔡小虎獻聲支持賴瑞隆

拚高雄市長初選，立委賴瑞隆（右3）今天下午偕同多位市議員，在鼓山區路口向往來市民致意。（記者葛祐豪翻攝）

民進黨高雄市長初選進入關鍵倒數，爭取出線的立委賴瑞隆今（7）日持續站路口拜票，現場伴隨著宣傳車播送一段熟悉台語男聲，原來是「豬肉王子」歌王蔡小虎，出聲唯一支持「菜市場之子」賴瑞隆當市長。

賴瑞隆今天下午偕同市議員簡煥宗、李喬如、黃彥毓、邱俊憲與議員初選參選人黃敬雅，在鼓山區美術東二路站路口向往來市民致意，現場伴隨著宣傳車播送一段熟悉台語男聲，呼籲市民唯一支持出身基層的賴瑞隆，引發路過民眾駐足聆聽，不少人好奇詢問聲音來源。

蔡小虎獻聲說，他以「豬肉王子」的身分，誠懇拜託鄉親支持同樣出身菜市場、一路踏實打拚的立委賴瑞隆，並肯定他10年市府政務官、10年立委的完整歷練與政績，期盼給予一位來自基層的人服務高雄、帶領城市前進的機會。

賴瑞隆表示，在上週末舉辦的「真誠無畏之夜」中，除了屏東縣長周春米、全台9位立委好友及超過300位里長力挺，台語歌王蔡小虎更壓軸驚喜現身，並與他合唱〈挺你到底〉，引起現場熱烈回響。消息傳開後，不少支持者討論不斷；蔡小虎得知後也二話不說，再度親自獻聲，以實際行動力挺賴瑞隆。

賴瑞隆透露，蔡小虎出身他的立委選區小港，年輕時為了分擔家計，曾幫忙家中擺攤賣豬肉；而自己則是菜市場家庭長大，童年時常一邊讀書、一邊幫母親賣肉粽。兩人同樣來自基層、靠雙手打拚，因此特別有共鳴，結下長年深厚的情誼。

賴瑞隆強調，高雄的成長歷程，正是由無數努力不懈的市民所堆疊而成。未來他希望打造一座百業齊發、百工百業行行出狀元的幸福城市，讓每一位願意付出、踏實打拚的人，都能在高雄找到舞台、實現夢想。

此外，針對不少市民在「真誠無畏之夜」後，敲碗希望他多唱歌，賴瑞隆回應「唱歌交給專業的歌手，城市的未來交給我來承擔！」他表示，未來的高雄，將是一座不同世代、不同創作領域、多元語言都能發揮的藝文友善之都，讓創意及創作持續被看見。

上週末的造勢活動，台語歌王蔡小虎（右）與賴瑞隆（左）合唱〈挺你到底〉。（賴瑞隆提供）

