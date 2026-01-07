林國漳出席宜蘭高中校友理監事會 再向老學長陳定南致敬

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（中）出席「宜蘭高中校友會理監事會」，昔日導師黃啟明（左）、楊秉南當場誇他是同儕間的模範生。（林國漳競選團隊提供）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今晚出席「宜蘭高中校友會理監事會」，細數宜中育才無數，更讚嘆「全校一家」的向心力是宜蘭人團結與光榮感的來源，他再次向老學長、前縣長「陳定南」等傑出校友致敬，期許自己能夠延續這份清廉勤政的精神。

林國漳今天以「宜中子弟」身分受邀致詞說，宜蘭即將面臨高鐵延伸、鐵路高架等重大轉型時刻，他將以30年的法律專業與縣政參與經驗，爭取為家鄉服務的機會，做全民的縣長。昔日班導師黃啟明、楊秉南也當場誇讚林國漳是同儕間的模範生，對他縣長之路抱持高度期許。

林國漳上週陪同總統賴清德參訪陳定南紀念園區，透露自己深受前縣長啟發，在協助多起法律扶助案件中，親身感受到陳定南始終秉持勤政愛民、事事以宜蘭鄉親福祉為優先的精神。

他今天再次向陳定南致敬，也提及民主先驅林義雄、深耕縣政的前縣長劉守成等多位學長，他說，雖然這些優秀校友在不同領域努力，但那份「追求生命價值、服務社會」的宜中基因是共通的，也是激勵他出來承擔重任的動力。宜中校友會長簡茂男及在座理監事對林國漳的參選，均表示肯定與支持。

林國漳說，宜蘭正面臨歷史性的關鍵時刻，未來若進入縣府，將以法律專業作為第一線公務員最穩固的靠山，讓行政體系透明、合法且高效率，並不分黨派、做「全民縣長」，一定不會讓宜中人失望，帶領宜蘭走向全新風貌，成為大家心中最驕傲的家鄉。

