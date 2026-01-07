中國滲透星馬178座資料中心 成美國科技出口管制漏洞

科技、民主與社會研究中心（DSET）舉辦《共築誰的命運共同體？中馬經濟合作與資料中心的經濟 安全挑戰》報告發表會。（DSET提供）

中國面臨美國進行的半導體與AI出口管制，近年來轉向海外發展灰色地帶，恐成顯著管制漏洞，我國科技、民主與社會研究中心（DSET）今（7日）首度曝光「星馬紅色資料中心」，爬梳新加坡與馬來西亞共178座資料中心的持股結構與營運模式，供外界直觀了解中國企業滲透樣態，供未來各國強化規管。

DSET今舉辦《共築誰的命運共同體？中馬經濟合作與資料中心的經濟安全挑戰》報告發表會，分析馬來西亞與新加坡憑藉地緣政治戰略模糊的立場，以及當地華人商業社群所建構的「竹網」（Bamboo Network）人脈與資本網絡，正快速成為中國規避美國出口管制、發展境外AI算力的重要「灰色地帶」。

請繼續往下閱讀...

DSET依公開資訊，爬梳星馬2國共178座資料中心的持股結構與營運方式，建構國際首份「星馬紅色資料中心」動態地圖，呈現中國企業滲透星馬資料中心產業的具體樣態，且中企在形式上遵循當地法規、實質上卻掌控先進AI算力，不僅削弱美國出口管制效果，也對民主陣營的資訊安全、資料主權與供應鏈韌性構成長期挑戰。

DSET海外研究員曾稚驊指出，中資近年對馬國穩定且成長投資，進一步加深馬國對中國科技與經濟合作的依賴，透過簽署合作備忘錄與接受中國「周邊工作」論述，馬國漸成中國突破西方經濟安全封鎖的重要破口與科技應用市場，也對東南亞國家的不結盟策略形成壓力。

DSET政策分析師池繼謙表示，東南亞華商社群中的非正式網絡「竹網」（Bamboo Networ），扮演中資進入馬國AI與資料中心產業的關鍵角色，他警告，部分具中資背景企業與非中資資料中心的合作模式，形成間接接軌國際雲端與AI服務的結構，包括萬國集團海外品牌DayOne與甲骨文合作，並承接字節跳動（TikTok母公司）相關算力租賃需求，挑戰了既有的出口管制。

DSET表示，相較於新加坡受限土地與電力，馬來西亞柔佛州成為西方超大規模雲端業者與中資企業競逐的新戰場，且有超過半數（58％）資料中心具中資背景，顯示中國已提前布局。《天下雜誌》資深主筆黃亦筠指出，馬國資料中心產業正面臨全方位滲透挑戰，成為美中科技出口管制角力的關鍵「轉運站」。

DSET呼籲，唯有結合技術安全與制度治理，民主陣營方能在地緣政治競爭加劇之際，守住AI與半導體供應鏈的戰略底線，建議民主國家建立可驗證、可信賴的AI基礎設施合作架構，包括：強化資料中心與算力存取的審查與驗證機制、提升對間接轉運與未列名實體的執法能力，以及推動以AI基礎設施為核心的區域夥伴合作框架，深化與東南亞國家的技術與規範對接。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法