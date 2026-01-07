修國安法麥玉珍卻狂跳針問社維法 遭內政部次長狠噹回去！

民眾黨立委麥玉珍。（資料照）

立法院內政委員會今天（7日）審查「國家安全法修正草案」，民眾黨立委麥玉珍又鬧笑話，抓著內政部次長馬士元狂問與《國安法》無關的《社維法》相關問題，讓馬士元當場回噹搞不清楚狀況的麥玉珍，引發網友熱議。

立院內政委員會今審查國安法修法，麥玉珍質詢馬士元時提到先前有人在立院外大馬路上設置民眾黨主席黃國昌的「靈堂」表示抗議，「依你們現在的社維法修法草案的理解，這樣的行為符不符合公共場所不當言論或激化社會的對立？已足影響公共秩序的構成要件？如果符合，為什麼到現在還沒有看到任何處理？」

馬士元聽到後先是露出疑惑的表情，還與身旁官員討論，隨後回應道，委員提到的事屬於公然侮辱罪，這樣請黃國昌自己去提告，提告的話一定處理。麥玉珍追問，所以現在是要報案才處理？不報案就是言論自由嗎？這個法修了之後還是要有人提告才處理嗎？馬士元表示，這不用修法，這是《刑法》的內容，並不是今天要修的法。

不過麥玉珍還是不斷跳針，馬士元無奈提醒「委員剛剛說的跟今天的修法無關，我們修的是國安法」，但麥玉珍根本不理會，嚷嚷著「不管修什麼法，都是我們要討論的維安法、國安法」，馬士元則當場打臉，直言國安法不包含麥玉珍所說的事。

馬士元還直接幫麥玉珍上起課來，解釋「告訴乃論」與「非告訴乃論」的法律概念，可麥玉珍根本聽不懂，繼續痛批民進黨政府就是要「政治清算」，質疑明明就有很多人檢舉，為什麼一定要黃國昌本人報案才處理？馬士元重申這類事件要啟動偵辦程序，還是需要當事人報案，但還是對牛彈琴。

網友紛紛搖頭表示，「我們為什麼要養這種廢物！」、「這個黨是沒人才了嗎？我小學畢業，也覺得這種問題，派出所就可以處理了」、「隨便阿貓阿狗都可以當委員，真是夠了」、「真厲害，每次都搞不清楚狀況」、「這樣一個月還領我們20萬......」、「拜託妳不要再出來丟人現眼了」、「這在職場早就被幹到飛上天了」、「這樣也混了兩年了，真好賺」。

