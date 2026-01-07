民進黨誰戰彰化、員林市長？基層憂沒人 黨部：一定會有人登記

彰化縣鹿港景福里長蔡宗源兒子蔡匡威（圖右），與福興鄉長蔣煙燈（圖左）都表態爭取民進黨縣議員提名。（蔡匡威提供）

民進黨確定提名立委陳素月參選彰化縣長，縣黨部1月12日到16日辦理初選登記，縣內兩大票倉彰化市、員林市，基層憂心屆時無人登記，對此，縣黨部主委楊富鈞說，初步了解「一定會有人登記」，人選也有相關的資歷與經驗。

楊富鈞說，黨內初選登記超額就先行協調，協調不成直接進入民調，民調勝出就獲得提名。全縣有26鄉鎮市，如果有無人登記，可採取徵召，或是與在地有意願參選人合作，原則上，會儘量做到26鄉鎮市都有提名或是支持的人選，完成縣長、縣議員在各鄉鎮市選戰的戰力拼圖。

請繼續往下閱讀...

彰化市與員林市是民進黨搶下縣長寶座必爭兩大票倉，目前檯面上仍無人表態參選，但楊富鈞強調，民進黨不可能放棄彰化市或是員林市，一定會提名人選來參選，初步了解「一定會有人登記」，具有一定的資歷與經驗。

縣議員黨內初選方面，第二選區（鹿港區）提名3席，現任議員藍駿宇爭取連任、福興鄉長蔣煙燈確定轉換跑道，另有黨部主委特助施喻琁，以及鹿港景福里長蔡宗源兒子蔡匡威均表態參選，鹿港區黨內初選的可能性非常大。

而縣議員第一選區（彰化區）提名5席（包含1席女性），現任許雅琳、楊子賢、李成濟、黃柏瑜、莊陞漢等5人都爭取連任，加上表態參選的芬園鄉長林世明，以及不排除參選的彰化市長林世賢，由於角逐者勢均力敵，彰化區如辦黨內初選，將是一場硬仗。

民進黨彰化縣黨部主委特助施喻琁表態參加鹿港區縣議員黨內初選。（施喻琁提供）

民進黨彰化縣議員藍駿宇將參加黨內初選，爭取連任。（藍駿宇提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法