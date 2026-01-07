為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新版各縣市財力表公布 台東跳4級 與竹縣市、北市並列第一級

    2026/01/07 19:26 記者鍾麗華／台北報導
    因應新版財劃法修法，行政院主計總處日前公布新版「各直轄市及縣市政府財力級次表」，台東縣、新竹縣、新竹市與首都台北市並列第一級。（資料照）

    因應新版財劃法修法，行政院主計總處日前公布新版「各直轄市及縣市政府財力級次表」，台東縣、新竹縣、新竹市與首都台北市並列第一級，台中市、高雄市下滑一級，台南市則從第三級降到第五級。

    根據新版財力級次，第一級包括台北市、新竹縣、新竹市、台東縣；第二級為新北市、金門縣、花蓮縣；第三級桃園市、南投縣、宜蘭縣、台中市；第四級苗栗縣、嘉義市、高雄市、基隆市、嘉義縣、雲林縣；第五級台南市、彰化縣、澎湖縣、屏東縣、連江縣。

    與舊版相較，台東縣財力級次一口氣提高四級，從第五級躍上第一級，花蓮縣則大幅提高三級，從第五級升等至第二級；新竹縣、新竹市從第三級提升至第一級；小幅升等一級的縣市，包括金門縣、宜蘭縣、南投縣、苗栗縣、嘉義縣、雲林縣。

    台北市、新北市、桃園市、嘉義市、屏東縣、澎湖縣、連江縣維持不變，排名下滑一級的縣市，包括台中市、高雄市、基隆市、彰化縣，財力級次下滑最多的為台南市，從第三級降至第五級。

    官員解釋，主計總處每三年會檢討並調整直轄市及縣市的財力級次，級數越低等於財力越好，換句話說，地方自籌款比率越高、中央補助會減少。行政院已通知各部會，今年地方補助款要依照新的財力級次撥款。

