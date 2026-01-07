為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    涉中資助選判無罪 男「久未赴中探子」二審盼解除限境

    2026/01/07 19:15 記者楊心慧／台北報導
    台灣中華青年發展聯合會副理事長孫志全金援助選，卻被查出與中國統戰官員交往密切、依反滲透法起訴，一審判決無罪。高等法院今開庭審理，孫男請求解除限制出境、出海。（資料照）

    台灣中華青年發展聯合會副理事長孫志全金援助選，卻被查出與中國統戰官員交往密切、依反滲透法起訴，一審判決無罪。高等法院今開庭審理，孫男請求解除限制出境、出海。（資料照）

    台灣中華青年發展聯合會副理事長孫志全、香港江蘇青年總會中國籍會董笪琦，2022年九合一選舉時，金援代表勞動黨參選新北市議員的「青發聯」理事長王正新台幣43萬餘元，卻被檢方查出，孫男與中國統戰官員交往密切、依反滲透法起訴，一審判決無罪。高等法院今開庭審理，孫男主張無罪，並請求解除限制出境、出海。

    檢方查出，孫男與中共中央統戰部、各省市統戰官員交往密切，甚至在某微信群組內被稱為「省長」，還曾討論過統一後扶持特定政黨，並發表推崇共產黨、支持統一等言論；新北地檢署依反滲透法起訴孫、笪2人，並依違反政治獻金法起訴王正的胞姊王立。

    檢方調查，孫、笪前年透過孫男岳父的公司，以「材料費」名義匯款人民幣10萬元至笪琦指定帳戶，笪琦再從香港匯款1萬3758美元至王立帳戶。

    檢方調查，王立收款後，即兌換成43萬餘新台幣，用以支應其胞弟王正競選開銷，共花費34萬餘元，且事後未將違法捐贈款辦理繳庫。孫、笪2人均否認金援，辯稱參與的組織與中共官方無關。

    孫志全主張無罪，並稱當時確實有替好友王正助選，但並未捐贈政治獻金給對方，王正也沒有向他要錢；至於具爭議的款項，只是他在台短期的生活費，當時請王立協助租屋與支付房租，和政治獻金無關。

    另外，孫志全目前仍有限制出境、將至2月25日到期；檢方主張，孫男在中國有經營公司，有逃亡可能，為求審理順利，仍有限制出境出海的必要。

    孫男請求解除限制出境出海，強調孩子在中國就讀國小六年級，已超過2年未能陪伴成長；辯護律師也說，原審判決無罪，基於家庭人倫需求，盼能限制出境出海。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播