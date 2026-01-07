涉中資助選判無罪 男「久未赴中探子」二審盼解除限境

台灣中華青年發展聯合會副理事長孫志全金援助選，卻被查出與中國統戰官員交往密切、依反滲透法起訴，一審判決無罪。高等法院今開庭審理，孫男請求解除限制出境、出海。（資料照）

台灣中華青年發展聯合會副理事長孫志全、香港江蘇青年總會中國籍會董笪琦，2022年九合一選舉時，金援代表勞動黨參選新北市議員的「青發聯」理事長王正新台幣43萬餘元，卻被檢方查出，孫男與中國統戰官員交往密切、依反滲透法起訴，一審判決無罪。高等法院今開庭審理，孫男主張無罪，並請求解除限制出境、出海。

檢方查出，孫男與中共中央統戰部、各省市統戰官員交往密切，甚至在某微信群組內被稱為「省長」，還曾討論過統一後扶持特定政黨，並發表推崇共產黨、支持統一等言論；新北地檢署依反滲透法起訴孫、笪2人，並依違反政治獻金法起訴王正的胞姊王立。

檢方調查，孫、笪前年透過孫男岳父的公司，以「材料費」名義匯款人民幣10萬元至笪琦指定帳戶，笪琦再從香港匯款1萬3758美元至王立帳戶。

檢方調查，王立收款後，即兌換成43萬餘新台幣，用以支應其胞弟王正競選開銷，共花費34萬餘元，且事後未將違法捐贈款辦理繳庫。孫、笪2人均否認金援，辯稱參與的組織與中共官方無關。

孫志全主張無罪，並稱當時確實有替好友王正助選，但並未捐贈政治獻金給對方，王正也沒有向他要錢；至於具爭議的款項，只是他在台短期的生活費，當時請王立協助租屋與支付房租，和政治獻金無關。

另外，孫志全目前仍有限制出境、將至2月25日到期；檢方主張，孫男在中國有經營公司，有逃亡可能，為求審理順利，仍有限制出境出海的必要。

孫男請求解除限制出境出海，強調孩子在中國就讀國小六年級，已超過2年未能陪伴成長；辯護律師也說，原審判決無罪，基於家庭人倫需求，盼能限制出境出海。

