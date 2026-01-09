為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    揭露2026歐洲台灣文化年重點 吳志中：總預算通過後會更明朗

    2026/01/09 10:20 記者黃靖媗／台北報導
    吳志中接受本報「官我什麼事」專訪表示，2026年的歐洲台灣文化年將延續2025年的活動聲量，進一步從布袋戲、木偶戲這項全球共有的藝術延伸規劃。（記者張家睿攝）

    吳志中接受本報「官我什麼事」專訪表示，2026年的歐洲台灣文化年將延續2025年的活動聲量，進一步從布袋戲、木偶戲這項全球共有的藝術延伸規劃。（記者張家睿攝）

    2025歐洲台灣文化年圓滿落幕，外交部次長吳志中接受本報專訪指出，2026年的歐洲台灣文化年將延續去年的聲量，從布袋戲、木偶戲這項全球共有的藝術進行延伸規劃，具體細節囿於立法院尚未審議今年度預算，要待預算審議完成後才會明朗化。

    吳志中接受本報「官我什麼事」專訪表示，外交部希望藉由文化活動讓大眾更了解台灣、獲得更多國際支持，2026年的歐洲台灣文化年將延續2025年的活動聲量，進一步從布袋戲、木偶戲這項全球共有的藝術延伸規劃。

    對於具體規劃，吳志中僅指出，由於立法院尚未通過今年度預算，活動細節尚在計畫中，具體計畫要等到預算通過後才會比較明朗。

    除了布袋戲與木偶戲，吳志中也預告，期待能向歐洲介紹更多台灣文化，會持續與文化部合作，讓台灣電影在歐洲綻放異彩，盼讓歐洲看到台灣的各項活動，布袋戲是一個主軸，但不會只有布袋戲。

    針對今年度歐洲台灣文化年主力推動的國家，吳志中指出，我國現在與歐洲國家普遍關係都非常好，不只是德、英、法、義等歐洲傳統大國，也與荷蘭、比利時、捷克、斯洛伐克及波羅的海國家保持好關係。

    吳志中強調，許多事情現在才剛開始，都在協商當中，外交部將整個歐洲作為一個目標，希望與整個歐洲都能有良好的文化方面互動。

    熱門推播