歐洲議會組團訪金門 吳志中：反映對台海情勢關注

外交部次長吳志中接受本報「官我什麼事」專訪。（記者張家睿攝）

歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）自本月4日起率歐洲議會議員訪團來訪，並赴金門參訪。外交部次長吳志中表示，訪團的金門行反映出歐洲議會對台海情勢的關注，「其實我們台灣不要覺得自己很孤單」，世界主要國家都將台海區域和平、民主、安全視為重大利益，無須台灣拜託便會出手捍衛。

吳志中接受本報「官我什麼事」專訪指出，中國在去年12月底對台灣舉行一場「不正義軍演」，歐盟及法國、德國、英國率先為台發聲，可以看到歐洲各國已經將台海穩定及現狀視為他們的重大利益。

吳志中說，「其實我們台灣不要覺得自己很孤單」，世界主要國家、有能力的人，都將台海區域和平、民主、安全視為重大利益，會用他們的方法捍衛，不用台灣去拜託。而所謂的利益，便是中國不能透過軍事武力破壞現狀，台灣與中國是不同的國家，分別有自己不同的方式在管理自己的人民。

吳志中指出，在中國對台的威脅當中，金門扮演重要角色，所以歐洲議會這次派團前往金門，要看一下金門現在的情況，他也預期，歐洲議會在適當的時機也會對金門馬祖等區域的安穩，釋放出適當訊號，也非常符合中華民國台灣的重大利益。

吳志中說，外交部非常歡迎更多來自歐洲、歐盟的朋友及政策決策者，來台灣看看，「台灣不怕大家來看，只要來看就會越來越覺得，台灣的民主、和平、自由，以及印太地區或台灣海峽的和平穩定，是大家的共同利益」，會共同去維護。

