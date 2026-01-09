去年底密訪以色列？吳志中：台以未來合作是必然

外交部次長吳志中接受本報「官我什麼事」專訪。（記者張家睿攝）

外媒去年報導曾披露，外交部次長吳志中去年底密訪以色列。對此，吳志中雖未正面回應是否曾訪問以色列，但針對台以關係，他表示，台以「未來的合作是必然」，並點出國防、醫療等領域，以色列較其他國家更快看到與台灣合作的優勢。

吳志中接受本報「官我什麼事」專訪表示，我國與以色列有非常多共同利益，近期以色列來台的訪團數量也增加許多。

吳志中指出，「（台以）未來的合作是必然」，攔截伊朗空襲飛彈的美製愛國者飛彈中，使用的都是台灣製造的晶片，當今世界許多國防工業、民生用品，都必然要與台灣合作，我國與以色列的合作，其實也與世界各國的合作一樣，都有類似的合作。

除國防產業外，吳志中也點名醫療儀器合作的潛力，無論是要做心臟檢查、血管檢查等，精密醫療儀器中必然有台灣製造的半導體。

他認為，以色列只是更快地看到與台灣合作的各項優勢，包含能夠帶給以色列安全、健康及各方面利益保障等，台灣則是希望有更多的朋友，使得台以利益一致，且互相不威脅。

吳志中表示，台灣與以色列互相學習、合作的地方非常多，且自然而然，當彼此互相沒有利益的威脅、沒有地緣政治的衝突，又發現可以共同做很多事情，就有了合作的動力，再加一些勇氣，很多合作自然便會產生。

此外，在吳志中據傳訪問以色列後不久，以色列便於去年12月26日宣布正式承認索馬利蘭為主權獨立國家。我國外交部日前指出，以色列與索馬利蘭均為台灣理念相近的民主夥伴，樂見以色列此舉。

吳志中指出，他曾於2024年12月以總統特使身份訪問索馬利蘭，當時與駐地的歐盟、美國、英國外交使節都有進行意見交換，他認為，以色列在索馬利蘭地區一定有其重大利益，才會選擇成為世界首個承認索馬利蘭的國家， 相當程度地顯示，以色列確實有在索馬利蘭要進行的活動。

吳志中表示，我國在索馬利蘭與美、英、歐盟等國也有許多共同利益，會以不同的方式捍衛共同利益；我國除了去年與索馬利蘭簽署「台索海巡合作協定」之外，未來會繼續與索馬利蘭深化關係，並持續擴大共同利益。

