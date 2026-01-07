為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    新北市115年度總預算三讀通過 歲出2605億

    2026/01/07 18:43 記者黃子暘／新北報導
    新北市府提出2026年度總預算案送市議會審議，今日由市議會三讀通過。（記者黃子暘攝）

    新北市府提出2026年度總預算案送市議會審議，今日由市議會三讀通過。（記者黃子暘攝）

    新北市府提出2026年度總預算案送市議會審議，歲入預算2478.10億元，歲出預算為2612.10億元，經協商、討論後，歲出統刪6億4700萬元，除指定刪減項目外，其餘由市府自行調整，今（7）日總預算案在市議會三讀由議長蔣根煌敲錘通過，三讀通過歲入預算數為2475億7523萬2000元，歲出預算數為2605億6319萬8000元。

    議會決議文指出，歲入、歲出不平衡數約4億1203萬元，除配合中央補助核定變動外，不得調整社福支出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、退休教育人員優惠存款利息補貼、人事費、債務還本、利息支出及繼續性資本支出。

    市議會國民黨團表示，總預算審議過程，跨黨派議員關注敬老愛心卡點數是否可累積、是否擴大至超商、藥局、農會、健身房等通路使用，肯定市府表態研議並將於6月提出評估報告；另中央近期已對「財政收支劃分法」進行修法，仍盼中央落實財劃法精神，公平提供一般性補助及計畫型補助，也呼籲中央應真正尊重地方自治，避免落入用計畫型補助挾持地方舊思維，應公開完整計算基礎數據，讓地方能清楚評估財政影響做出施政規劃。

    市議會民進黨團總召集人廖宜琨指出，黨團爭取到研議老人假牙補助、愛心敬老卡擴大超商使用都有具體成果，今日也在大會提出臨時動議案，要求比照台北桃園辦理新北市國中小營養午餐免費進行討論，盼新北市在城市競爭力與社會福利公平性上，別淪為北台灣後段班；然而今年中央總預算案到現在還沒有付委，地方對於今年新興計畫預算惴慄不安，呼籲市長侯友宜與黨籍立委溝通，讓中央預算得以審議，中央補助地方項目也能提早確定。

