    中共台獨清單藏「裡應外合」劇本 吳思瑤：傷害台灣司法主權

    2026/01/07 17:58 記者陳政宇／台北報導
    兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤批評，在野黨與中國裡應外合，企圖藉由鬥臭司法來傷害國家主權。（資料照）

    中國國台辦今天（7日）將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列入「台獨頑固分子」。對此，兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤批評，此舉目的是破壞台灣執法正當性，而國內在野黨與中國裡應外合，企圖藉由鬥臭司法來傷害國家主權。

    國台辦再添台獨清單，吳思瑤接受本報訪問說，這並非中共首次將台灣司法人員列為懲戒對象，先前辦理柯文哲案的檢察官也曾被列入；背後目的非常明確，就是破壞台灣的執法正當性，進而傷害司法主權。

    吳思瑤直言，這是一套裡應外合的劇本，從國民黨到民眾黨，一再因自身涉入司法個案，因不服判決就操作破壞台灣的司法公信力，包括透過鬥臭司法、發動民粹，或是在立法院利用決議方式推翻憲法法庭判決，都是否定司法權的正當性。

    吳思瑤特別提到，如國民黨主席鄭麗文今天頒贈因三中案即將入監的蔡正元獎章，同樣是否定台灣司法的公正判決，此舉與中國操作懲戒我國司法辦案人員是同一套劇本。這類行為就是唱和中共，共同摧毀台灣的司法公正性。

    吳思瑤強調，司法權是國家主權的重要組成，法務部長鄭銘謙已公開表達對國台辦做法的不認同，並強調會捍衛台灣的司法主權。從在野黨的政治操作到中共的台獨清單，干擾司法主權、破壞公信力的劇本，都是認知作戰的一部分。

