2026智慧繁榮關鍵年！總統：AI新十大建設 拚2040創15兆產值

總統賴清德出席2026行政院科技顧問會議開幕式時表示，「AI新十大建設」，預計2040年前創造15兆產值。（總統府提供）

總統賴清德昨天（6日）出席2026行政院科技顧問會議開幕式時表示，今年是台灣邁向智慧繁榮的關鍵年，行政院正積極推動「AI新十大建設」，預計2040年之前投入破千億資金，培植50萬人才、創造15兆產值，行政院也積極投入矽光子、量子科技、機器人3大關鍵技術研發，並持續擴大算力基礎建設，期盼台灣成為AI時代中值得信賴、更具韌性的領航者。

根據總統府今天發布新聞稿，賴清德表示，2026年是台灣邁向智慧繁榮的關鍵年，不僅要鞏固既有的半導體優勢，行政院也正積極推動「AI新十大建設」，預計在2040年之前，投入1000億元以上資金，培植50萬個人才，創造15兆元產值，並同步推動生技醫療、國防工業等多重引擎，協助中小微企業在轉型中維持競爭力，打造更堅實的護國群山，確保台灣在下一個世代的競爭優勢。

賴清德說，台灣在AI伺服器供應鏈上占有關鍵地位，擁有完整IC與AI生態系，這是台灣的底氣，也是推動「AI新十大建設」成功的必要基礎。然而，未來的競爭不只在硬體，更在於算力、傳輸與應用的全面整合，只要能率先突破瓶頸建立可信任體系，國家未來發展一定更具有競爭力。

賴清德說，行政院正積極投入矽光子、量子科技、機器人等三大關鍵技術的研發，接下來要持續擴大算力基礎建設，後續加強投入矽光子等尖端技術的研發與人才培育，整合跨域研發能量，讓台灣在下一個十年不只是參與者，更要成為標準的制定者、規格的領先者。

賴清德強調，科技發展是一場與時間賽跑的競爭，台灣沒有停下腳步的本錢，期盼顧問們提出創新前瞻、務實可行的建議，協助政府把科技發展，特別是「AI新十大建設」轉化為具體的行動路徑，相信在大家共同努力下，台灣不只是全球知識創新的重要樞紐，更會成為AI時代中值得信賴、更具韌性的領航者。

