為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    2026智慧繁榮關鍵年！總統：AI新十大建設 拚2040創15兆產值

    2026/01/07 17:46 記者陳昀／台北報導
    總統賴清德出席2026行政院科技顧問會議開幕式時表示，「AI新十大建設」，預計2040年前創造15兆產值。（總統府提供）

    總統賴清德出席2026行政院科技顧問會議開幕式時表示，「AI新十大建設」，預計2040年前創造15兆產值。（總統府提供）

    總統賴清德昨天（6日）出席2026行政院科技顧問會議開幕式時表示，今年是台灣邁向智慧繁榮的關鍵年，行政院正積極推動「AI新十大建設」，預計2040年之前投入破千億資金，培植50萬人才、創造15兆產值，行政院也積極投入矽光子、量子科技、機器人3大關鍵技術研發，並持續擴大算力基礎建設，期盼台灣成為AI時代中值得信賴、更具韌性的領航者。

    根據總統府今天發布新聞稿，賴清德表示，2026年是台灣邁向智慧繁榮的關鍵年，不僅要鞏固既有的半導體優勢，行政院也正積極推動「AI新十大建設」，預計在2040年之前，投入1000億元以上資金，培植50萬個人才，創造15兆元產值，並同步推動生技醫療、國防工業等多重引擎，協助中小微企業在轉型中維持競爭力，打造更堅實的護國群山，確保台灣在下一個世代的競爭優勢。

    賴清德說，台灣在AI伺服器供應鏈上占有關鍵地位，擁有完整IC與AI生態系，這是台灣的底氣，也是推動「AI新十大建設」成功的必要基礎。然而，未來的競爭不只在硬體，更在於算力、傳輸與應用的全面整合，只要能率先突破瓶頸建立可信任體系，國家未來發展一定更具有競爭力。

    賴清德說，行政院正積極投入矽光子、量子科技、機器人等三大關鍵技術的研發，接下來要持續擴大算力基礎建設，後續加強投入矽光子等尖端技術的研發與人才培育，整合跨域研發能量，讓台灣在下一個十年不只是參與者，更要成為標準的制定者、規格的領先者。

    賴清德強調，科技發展是一場與時間賽跑的競爭，台灣沒有停下腳步的本錢，期盼顧問們提出創新前瞻、務實可行的建議，協助政府把科技發展，特別是「AI新十大建設」轉化為具體的行動路徑，相信在大家共同努力下，台灣不只是全球知識創新的重要樞紐，更會成為AI時代中值得信賴、更具韌性的領航者。

    總統賴清德出席2026行政院科技顧問會議開幕式時表示，「AI新十大建設」，預計2040年前創造15兆產值。（總統府提供）

    總統賴清德出席2026行政院科技顧問會議開幕式時表示，「AI新十大建設」，預計2040年前創造15兆產值。（總統府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播