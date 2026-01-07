總預算被卡！張啓楷拿公糧收購類比邀功 陳駿季：絕不是你的貢獻

民眾黨立委張啓楷。（資料照）

民眾黨立委張啓楷今日質詢農業部長陳駿季時，多次要求賴清德總統、行政院長卓榮泰編列軍人加薪等預算，陳駿季反問，沒有哪個立法院到現在都還不審查中央政府總預算的，從來沒有過。總預算不去處理，再多增加農民福利的法案都沒辦法做。張啓楷則拿去年公糧收購解套類比，被陳駿季反嗆，「公糧收購不是你的貢獻，絕對不是你的貢獻」。

張啓楷質詢時表示，民進黨立委說在野黨卡總預算，但卡預算的明明是賴總統與卓榮泰，去年也有卡關後成功解決的個案，公糧收購價格提高的預算沒有編，自己代表黨團去朝野協商，陳駿季也在場，「後來你們允諾依法調高，去年公糧收購解決了」。

對此，陳駿季反嗆，「公糧收購不是你的貢獻，絕對不是你的貢獻」。「如果收購價真的調高5元，台灣水稻產業就倒了，我們的設計完全跟你的不一樣，今年的糧價非常好，絕對不是你的貢獻，是農業部針對糧食產業升級多方面去支持才有的」。

陳駿季指出，總預算進到委員會之後，委員有任何意見，後續不管是追加或其他方式處理。張啓楷聞言持續追問，「公糧價格有沒有調高？沒有調你的施政都是假的。」陳駿季說，公糧收購是農業部單獨的問題，但總預算不去處理，再多的增加農民福利的法案都沒辦法做，還是要回歸總預算儘快付委審查。

張啓楷則重申，趕快編列軍人加薪等預算，還說，「你以前的答詢不是這樣子」。對此，陳駿季回應，「因為我覺得你非常不合理、真的不合理，所有的總預算應該進到委員會就進去，有問題可以在該委員會提出，為什麼不在經濟委員會質詢農業部的預算？」

張啓楷問，「那為什麼去年要去行政院長辦公室協商，那不就是一個解決問題的方法？你去年為什麼要去？」陳駿季冷回，「我不是因為你去的」。張啓楷又說，「不要吵架，要共同解決問題，去年可以成功解決，今年也可以」。陳駿季則說，「我覺得你是在威脅，用這種東西在威脅預算，預算一定要進委員會審查。農業部的預算經得起考驗，進到委員會就來溝通」。

