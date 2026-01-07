政院明拍板動保法修正案 棄養寵物重罰百萬

行政院會明（8）日將通過「動保護法部分條文修正草案」，明確飼主棄養責任，如要將寵物送到動物收容處所或指定場所收容處理，必須符合「一定條件」，否則視為棄養，可重罰100萬元。（資料照）

行政院會明（8）日將通過「動物保護法部分條文修正草案」，明確飼主棄養責任，如要將寵物送到動物收容處所或指定場所收容處理，必須符合「一定條件」，否則視為棄養，可重罰100萬元。此外，虐待動物致其肢體嚴重殘缺也處6月以上5年以下有期徒刑，併科30萬元以上300萬元以下罰金。

立法院經濟委員會上（12）月31日進行「動物保護法部分條文修正」審查，共計28名立委提出38項修正版本，主管機關農業部的版本，卻在行政院「卡關1年」，立院要求2週內農業部提建議版本，行政院會明天通過院版修正草案，將送立法院併案審查。

為避免飼主無正當理由棄養寵物，並任意送交政府機關處理，根據修正草案，寵物送交動物收容處所，應符合「一定條件」，相關辦法由中央主管機關定之，未符合「一定條件」送交動物者，視為棄養。

此外，過去屢有飼主以寵物遺失為藉口，掩蓋其棄養事實，或規避稽查、取締，修正草案規定，寵物遺失時，應於遺失事實發生次日起5日內，申報遺失；屆期未申報者，除有正當理由外，如飼主因故受傷、住院等事實上無法進行申報事由，視為棄養動物。而飼主任意棄養，從原規定處3萬元以上15萬元罰鍰，提高至可處10萬元以上100萬元罰鍰。

對於宰殺、故意傷害動物，致其肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失行為者，也加重刑度，可處6月以上5年以下有期徒刑，併科30萬元以上300萬元以下罰金，使用藥物、槍械、暴力或施以其他凌虐方式，致動物死亡且情節重大者，加重其刑至2分之1。

另增訂直轄市、縣市主管機關為阻止對於動物危害發生，或避免急迫危險，認有即時處置之必要時，對於動物得予以扣留、使用、處置或限制其使用。而擅自經營特定寵物繁殖或買賣者，處30萬元以上300萬元以下罰鍰。擅自經營特定寵物寄養者，處5萬元以上25萬元以下罰鍰。

