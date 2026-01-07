為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    衛福部未成立少子化辦公室？石崇良：非實體單位

    2026/01/07 17:17 記者邱芷柔／台北報導
    衛福部長石崇良澄清，所謂「少子女化對策辦公室」其實並非實體設置的單位。（衛福部提供）

    衛福部長石崇良澄清，所謂「少子女化對策辦公室」其實並非實體設置的單位。（衛福部提供）

    台灣少子女化趨勢持續，衛福部長石崇良今（7日）上午在立法院答詢時坦言「本部確實沒有成立少子女化對策辦公室」。民眾黨立委黃國昌隨即砲火全開，質疑這是公開打臉行政院說法，相關質詢畫面曝光後掀起輿論熱議。對此石崇良下午出面澄清，所謂「少子女化對策辦公室」其實並非實體設置的單位，而是2017年在衛福部內部以「任務編組」方式成立的政策協調平台。

    石崇良今天出席立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會第1次聯席會議時，黃國昌質詢指出，行政院曾對外表示衛福部在2017年就成立「少子女化對策辦公室」，但民眾黨團向衛福部索資卻未獲回應，質疑根本沒有這個單位存在，石崇良當場回應「本部確實沒有成立」，被黃國昌解讀為衛福部公開打臉行政院，質詢內容經媒體報導後，引發外界關注。

    面對外界質疑，石崇良下午說明，經仔細翻閱衛福部少子女化政策的沿革，2017年為因應少子女化問題，衛福部在內部成立任務編組，建立政策討論平台，召集各相關司署共同研擬對策、提出政策建議，但這並不是一個實體設置的辦公室，未設有固定辦公地點或專責員額。

    石崇良說，後來行政院高度重視少子女化議題，因此將政策「拉高到行政院層級」，提出少子女化對策計畫，衛福部的角色也隨之轉為配合行政院整體規劃，並與其他部會共同推動相關措施，政策面向也從原本的醫療與托育，逐步擴大到公共化教保服務、友善職場協助、育兒支持等多個面向。

    石崇良也提到，行政院已核定2026年起推出「少子女化對策行動計畫2.0」，進一步擴大到生育、養育與教育，回應家庭在不同階段的需求，他強調，未來應投入更多資源與政策，希望能改變低生育率的困境，並呼籲立法院能盡快通過少子女化對策行動計畫相關預算，讓各項措施可以加速推動。

