王世堅質疑藍白未來帳戶荒謬 賴清德指示：擴大宣傳TISA

民進黨立委王世堅今質疑藍白共推「台灣未來帳戶」法案荒謬，並說明政府所推「台灣個人投資儲蓄帳戶」（TISA）對各族群的照顧更全面。（記者林正堃攝影）

因應台灣少子女化議題，藍白共推「台灣未來帳戶」法案，預計9日立法院會付委審查。對此，民進黨立委王世堅今（7日）對此質疑荒謬，並說明政府所推「台灣個人投資儲蓄帳戶」（TISA）對各族群的照顧更全面；兼任民進黨主席的總統賴清德則回應，TISA推行一年多來已有超過7萬人參加、規模近新台幣百億元，並指示行政院研議擴大宣傳。

民進黨今天下午召開中執會。據與會人士轉述，王世堅於臨時動議中發言指出，藍白近期推動的未來帳戶，提案內容有點荒謬，財政部現行的國人租稅優惠投資計畫TISA，目前已經有不錯的成績，累計集資的投資金額已接近90億元，且在經理費方面對投資人有相當讓利。

請繼續往下閱讀...

王世堅主張，財政部應更積極主動向國人宣傳TISA，若政府能提供更多賦稅優惠，將能吸引更多國人加入。比起「未來帳戶」，TISA的照顧族群更為全面，無論是現職勞工或年輕族群，退休後亦能將資金轉作生活使用。

針對王世堅的建議，賴清德回應，推動亞太資產管理中心是目前政府的重點政策，自2016年前總統蔡英文上任以來，在金融、資產及保險等幾大部門的資產，成長超過7成、目前總數約130兆元，這是台灣經濟成長的果實，也是很大一筆的財富。

賴清德強調，政府推動亞太資產管理中心，是希望將這筆資金留在台灣，讓台灣人的錢可以投資台灣產業，讓本土經濟可以持續內循環、更發達。過去國人可能將資產存放於新加坡或香港，除導致資金外流，連帶金融從業人才也必須赴國外工作，相當可惜，政府希望能將錢和人才都留在台灣。

賴清德進一步透露，TISA推行一年多來的成績確實不錯，現在有超過7萬人參加，規模將近百億元。賴並請行政院副秘書長阮昭雄將王世堅的相關意見帶回行政院，持續研議如何擴大宣傳。

此外，賴清德席間也補充，行政院已針對少子女化問題，研議更精進的對策，包括生育、養育及教育等不同層面，未來將由行政院對外發布更詳盡的方案。

兼任民進黨主席的總統賴清德回應，TISA推行一年多來已有超過7萬人參加、規模近新台幣百億元，並指示行政院研議擴大宣傳。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法