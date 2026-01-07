為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    F-16V失事還擋國防預算？國民黨：無須拿訓練時的意外來扯

    2026/01/07 16:59 記者林欣漢／台北報導
    F-16V戰機失事，綠營盼藍白立委盡快讓國防年度預算付委審查，身兼國民黨文傳會主委的立委吳宗憲回應，拿訓練時的意外去扯國防預算大可不必，現在應該是全國人民一同集氣，希望辛柏毅上尉能夠平安無事歸來。（資料照）

    F-16V戰機失事，綠營盼藍白立委盡快讓國防年度預算付委審查，身兼國民黨文傳會主委的立委吳宗憲回應，拿訓練時的意外去扯國防預算大可不必，現在應該是全國人民一同集氣，希望辛柏毅上尉能夠平安無事歸來。（資料照）

    F-16V戰機失事，對於飛官沒有穿著防寒飛行衣，民進黨立委王定宇表示，防寒衣相當重要，防寒衣的交貨期程能否再縮短，盼藍白立委盡快讓國防年度預算付委審查。身兼國民黨文傳會主委的立委吳宗憲回應，拿訓練時的意外去扯國防預算大可不必，現在應該是全國人民一同集氣，希望辛柏毅上尉能夠平安無事歸來。

    吳宗憲表示，國民黨從以前到現在百分之百支持國防，自己也百分之百痛恨叛國者，國民黨是要避免預算遭到浮濫編列，這些都是人民的血汗錢，先前包括採購5萬元的長官座椅、每瓶120元的瓶裝水，都是在預算審核時把關的重點。

    吳宗憲強調，國防預算的刪除不等於不希望有強大的國防，是希望錢必須要花在刀口上，要買足夠、合用的武器，而不是去買無法交貨、一直不來的武器，這是國民黨在審查國防預算的核心重點。

