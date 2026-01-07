為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台東縣府列財務第一級 饒慶鈴稱「新年大禮包」、中央懲罰財政優等生

    2026/01/07 16:53 記者劉人瑋／台東報導
    台東縣副縣長王志輝（左）解釋台東縣近年財政上的努力。（記者劉人瑋攝）

    新版財力級次名單中，第一級的不僅有北市、竹縣、竹市，連台東縣也名列其中，台東縣長饒慶鈴直言，這是「新年大禮包，實在令人不知怎麼回應」，這根本是中央在懲罰財政優等生，也是以結果告知地方政府財政自律的結果。

    饒慶鈴今受訪時稱，這項新年「驚喜大禮包」實令人不知怎麼回應，台東努力在財政自律成為優等生被歸類為第一級，反而讓人產生「是否繼續欠債才比較有利」的錯誤示範，對地方政府並非正向鼓勵。

    以同樣財務第一級的其他縣市為例，饒慶鈴說，北市近300萬人口、稅收1800億，台東縣22萬人口、稅收12億，「新竹還有竹科，台東縣則是沒有」，中央因台東的財務自律而懲罰，「中央是不是錯亂了？」

    饒慶鈴強調，各縣市人口規模、產業結構與地方實際稅收能力皆不同，僅以各縣最終結果卻忽視其努力過程進行財力級次的劃分，以單一財政指標評斷不僅不公平，也會造成反效果「是否繼續欠債才比較有利」。

    饒慶鈴今是在與民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠會面時提及東縣近年的眾多改變，陳琬惠詢問，原縣府舉債使全縣平均每人負債2萬5千元，到如今成為0的原因。

    副縣長王志輝稱，地方政府有迷思是「中央有補助就去申請」，卻忘記地方也需自行負擔一部分，因此這種狀況下申請到自己根本不是最迫切的補助項目也是種負擔。

    王志輝解釋，台東縣府在考量各項支出，節流並用於台東最為需要的活動與政策才有如因應「慢經濟」等各項表現，其中又如台東跨年充滿台東氛圍也是結合眾多台東各項優勢與資源而成，「要財務歸零很簡單，什麼都不做就可以，難在於還要能把事情辦妥，更何況台東縣每年開支又成長，這才是難點」。

