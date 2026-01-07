為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    劉世芳、鄭英耀列台獨頑固份子 國民黨：無助兩岸和諧

    2026/01/07 16:35 記者林欣漢／台北報導
    中國國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀，列入「台獨頑固份子」清單，國民黨文傳會主委吳宗憲表示，兩岸不需要如此強力的針對對方，這樣真的無助兩岸和諧。（資料照）

    中國國台辦今天將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀，列入「台獨頑固份子」清單，更將台灣高檢署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」，揚言終身追責。國民黨文傳會主委吳宗憲表示，兩岸不需要如此強力的針對對方，這樣真的無助兩岸和諧，大家好好的溝通，才是降低兩邊衝突最有效的方式。

    吳宗憲說，不管是民進黨政府或是中國大陸方，互相用比較尖銳的方式去針鋒相對，會耗損很多的互信及善意，在沒有互信及善意的基礎之下，兩岸的關係真的很難降低衝突及高風險，呼籲雙方能夠和緩一點，不要用這些尖銳的方式來對應對方。

    吳宗憲表示，希望雙方都能夠心平氣和、釋出善意好好溝通，而不是彼此制裁對方或互相嗆聲，這樣真的無助於兩岸和平。如果無法降低兩岸衝突，國外的投資真的很難再招商過來，如果國外的投資沒有過來，我們這邊經濟會變成一灘死水，國人要加薪也不容易，政府要得到足夠的稅收也不容易，都不會是好的結果。還是期待執政黨能有更智慧的方式，去解決兩岸的衝突。

