    基北北桃1200都會通定期票 新北交通局：已編11億元支應

    2026/01/07 16:30 記者黃子暘／新北報導
    針對基北北桃1200都會通定期票，新北市交通局長鍾鳴時今（7）日表示，交通局今年度已編列11億元預算，用於支應定期票相關經費。（圖由新北市交通局提供）

    針對基北北桃1200都會通定期票，新北市交通局長鍾鳴時今（7）日表示，為確保民眾通勤權益、維持公共運輸正常運作，市府秉持「市民權益優先、業者營運穩定」原則，以地方財政資源支撐定期票政策，確保服務穩定不中斷；交通局今年度已編列11億元預算，用於支應定期票相關經費。

    鍾鳴時表示，中央與地方政府2026年度預算目前雖仍在審議中，但凡屬新北市應負擔的經費，市府都會依既有機制持續撥付予各公共運輸業者，不會讓業者因制度運作受到衝擊，中央補助款若未如期撥付，將會對定期票整體運作造成壓力，但1200都會通定期票每月平均有54萬人使用，屬攸關民生的重大公共服務，中央與地方應共同承擔責任，不影響通勤族運輸需求。

    鍾鳴時指出，基北北桃公共運輸平台將於12日召開工作會議，基北北桃4市已事先安排相關討論議題，由於中央補助款攸關重大交通民生服務營運，4市也有共識將納入新增提案一併研議。

