為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    提辯論碰張勝德軟釘子 吳宗憲：服從黨中央決策

    2026/01/07 16:23 記者林欣漢／台北報導
    國民黨立委吳宗憲。（資料照）

    國民黨立委吳宗憲。（資料照）

    宜蘭縣議會議長張勝德、立委吳宗憲爭取國民黨提名參選宜蘭縣長，黨中央近期協調，盼比照前立委陳以信、立委謝龍介模式，採用「內參式民調」，但吳宗憲表達希望舉辦政策辯論會，張勝德則稱，黨內機制中無辯論選項。對此，吳宗憲今日受訪表示，這是他個人的想法，即使黨內不辯論，將來與民進黨在選舉的時候，還是會走向辯論那一關。他強調，尊重每一個人的意願，也服從黨中央的決策。

    吳宗憲說，他就是提出自己的想法，也知道要尊重每個人的意願。國民黨是團結的政黨，他與張勝德是攜手合作的戰友，一個地方有更多的候選人出來，表示這個地方人才濟濟，大家都願意為這塊土地貢獻，他覺得這是好事。「我們不存在惡意競爭，到目前為止，我們從來不口出惡言，從來不互揭瘡疤，做到君子之爭就對了」。

    吳宗憲表示，黨中央有一定的運作模式，這個模式一定是全國皆然，現在有超過兩組候選人的地方不止一個，黨中央會有一致性的做法。他的論述永遠一樣，就是尊重黨中央的決策，黨中央希望怎麼做就服從，而且黨中央在決定整個程序的過程中，他完全不介入，連一句話都不會介入。

    至於提名時程，吳宗憲說，還是一樣就服從黨中央的想法，組發會一定會去詢問、彙整各地的意見，如果希望快，當然都完全服從，黨中央怎麼決策就怎麼走。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播