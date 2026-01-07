提辯論碰張勝德軟釘子 吳宗憲：服從黨中央決策

國民黨立委吳宗憲。（資料照）

宜蘭縣議會議長張勝德、立委吳宗憲爭取國民黨提名參選宜蘭縣長，黨中央近期協調，盼比照前立委陳以信、立委謝龍介模式，採用「內參式民調」，但吳宗憲表達希望舉辦政策辯論會，張勝德則稱，黨內機制中無辯論選項。對此，吳宗憲今日受訪表示，這是他個人的想法，即使黨內不辯論，將來與民進黨在選舉的時候，還是會走向辯論那一關。他強調，尊重每一個人的意願，也服從黨中央的決策。

吳宗憲說，他就是提出自己的想法，也知道要尊重每個人的意願。國民黨是團結的政黨，他與張勝德是攜手合作的戰友，一個地方有更多的候選人出來，表示這個地方人才濟濟，大家都願意為這塊土地貢獻，他覺得這是好事。「我們不存在惡意競爭，到目前為止，我們從來不口出惡言，從來不互揭瘡疤，做到君子之爭就對了」。

吳宗憲表示，黨中央有一定的運作模式，這個模式一定是全國皆然，現在有超過兩組候選人的地方不止一個，黨中央會有一致性的做法。他的論述永遠一樣，就是尊重黨中央的決策，黨中央希望怎麼做就服從，而且黨中央在決定整個程序的過程中，他完全不介入，連一句話都不會介入。

至於提名時程，吳宗憲說，還是一樣就服從黨中央的想法，組發會一定會去詢問、彙整各地的意見，如果希望快，當然都完全服從，黨中央怎麼決策就怎麼走。

