民進黨今年創黨40週年 賴清德：誠惶誠恐勿辜負人民支持

1986年成立的民進黨，今年將屆滿創黨40週年，黨慶小組由民進黨秘書長徐國勇擔任召集人。兼任民進黨主席的總統賴清德今（7日）特別緬懷民主前輩在威權時期爭取民主的奮鬥決心，自己懷著誠惶誠恐的心情帶領民進黨，並呼籲全體黨公職應謹記「清廉、勤政、愛鄉土」創黨精神，勿辜負台灣人民的支持。

民進黨今天下午召開中執會。據發言人吳崢轉述，賴清德說，今天是2026年第一次召開中執會，感謝全黨過去一年多來，給予執政團隊許多的支持與協助，在國內外挑戰中不斷持續前進。今年是創黨40週年，因為許多前輩的付出，與台灣人民的相挺，民進黨才能從在野走到執政。為了不辜負前輩的託付、回應人民的期許，所有從政黨員，都應時刻謹記「清廉、勤政、愛鄉土」創黨精神。

賴清德說明，「清廉」，是人民對政治人物最基本、也最核心的要求，全體黨公職務必遵守「廉政規範」，自我警惕、嚴守分際，確保人民對民進黨的信任。「勤政」，則應以服務人民為從政初衷，並不斷精進專業能力，以更有效地解決人民所遭遇到的問題，更廣泛地照顧社會各階層的需求，作為問政與施政的準則。「愛鄉土」，則是熱愛台灣、認同台灣，必須竭盡所能守護與建設這塊土地，以確保每一世代的台灣人，都能在民主自由的環境中，安居樂業、安心生活。

賴清德強調，「清廉、勤政、愛鄉土」，不只是一代又一代民主前輩接棒傳承下來的重要價值，也是人民對我們最深切的期待。因此，希望全體黨公職都能肩負起創黨精神與人民託付，持續攜手團結，為壯大台灣共同努力、全力打拚。

另據轉述，賴清德於會議尾聲再度有感而發，並分享自己的近日心得，今年也是台灣總統直選的30週年，是台灣民主歷史上的里程碑，他懷著著誠惶誠恐的心情帶領民進黨。

賴清德談到，他近日看了一些文章，關於雷震、殷海光及傅正等民主前輩，當年在威權時期爭取民主的努力及奮鬥，他對這些前輩的決心與投入非常欽佩；民進黨的創黨精神就是，不分族群追求民主、提升民主、透過民主讓台灣變得更好，勉勵黨公職切勿辜負前輩的奮鬥、以及台灣人民一路以來的支持。

