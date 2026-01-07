飛官辛柏毅田徑好手 母校馬公國中：憑藉體能優勢盼他平安歸來

辛柏毅畢業紀念冊照片，個頭明顯比同學高。（記者劉禹慶翻攝）

我國空軍29歲飛官辛柏毅，6日晚間執行夜航任務，駕駛機號6700的F-16AM單座戰機起飛72分鐘，雷達訊號不明原因發生異常，辛柏毅疑跳傘失聯，至今搜救未果。由於寒流來襲，冷冽海水刺骨，辛柏毅母校馬公國中師生集氣，希望辛憑藉練田徑的毅力及體力，能平安歸來。

祖籍澎湖湖西鄉的辛柏毅，在澎湖讀到馬公國中後投筆從戎，前往台灣就讀中正預校。他就讀國中時品學兼優，並隨同姊姊加入田徑隊，曾勇奪澎湖縣標槍冠軍，還參加籃球校隊，在田徑教練歐建友眼中，辛柏毅從小個性樂觀又熱心助人，是大家的表率，但辛以課業為主、運動為輔，並未朝田徑項目繼續發展。

請繼續往下閱讀...

由學校畢業紀念冊照片，辛柏毅看起來比同學高半個頭，和同學互動融洽，感情相當好，對於辛柏毅自幼立志當飛官能夠圓夢，都給予祝福。辛每次放假返鄉探親，都會順便回校拜會曾經任教老師，因此師長對他都有深刻印象，此次發生失蹤事件，大家都希望能平安歸來。

另外，辛柏毅母親因罹病行動不便，父親雖僅59年次，選擇由警職提前退休照顧妻子，並在馬公安宅購置土地，準備蓋建新房，讓新婚的辛柏毅偕同嬌妻返鄉時可以入住。雖然此次發生跳海失蹤意外，但親友們都堅信以辛柏毅的體力與毅力，一定能平安歸來，希望大家一起來集氣。

辛柏毅個性活潑，與同學相處得很好。（記者劉禹慶翻攝）

