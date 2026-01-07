獨家專訪》日參議員石平憶文革悲劇 拾荒老嫗拿報紙包蘿蔔被槍斃

日本參議員石平今日接受本報專訪表示，他歷經中國文化大革命時代，還記得當時在成都，有1個老太太靠撿垃圾維生，突然有1天就被當成「反革命分子」抓起來，遊街示眾後槍斃，只因用了有毛澤東照片的報紙包蘿蔔。（記者羅沛德攝）

石平原籍中國四川，1988年赴日留學，2007年歸化入籍日本，長期以犀利筆鋒剖析中共體制及其對亞洲的威脅而聞名。去年7月他代表日本維新會當選，不僅是日本憲政史上首位出生於中國的國會議員，更是首位被北京正式制裁的日本現任國會議員。

石平指出，現在回想文化大革命，有1個非常深刻的記憶，4歲至12歲他在四川鄉下生活，因為父母親是文革受害者，被下放到農村，父母本來是大學老師，文革一開始，學校就封閉了，父母當時被趕到農村的農場，自己則住在祖父母家的農村。

石平憶及，12歲之後，因父母又回到成都，才開始在成都讀中學。印象非常深刻當時發生1件事，那時上學路上總有1個孤寡老太太，平常就靠撿垃圾維生，撿點有用東西賣或撿點東西吃，每天早上我們上學時，她會坐在街角上向我們打招呼說，「你們今天好好學習啊」、「別調皮搗蛋啊」，很親切的1個老太婆。

據描述，突然有1天，老太太被當作「反革命分子」給抓起來，就被架在卡車上遊街示眾，然後就被槍斃了。我們都非常震驚，1個那麽親切的老太太，幹嘛要槍斃她，後來大人告訴我們，因為老太太用《人民日報》包蘿蔔，那天的頭版正好有毛澤東照片。

石平說，老太太什麽都不懂，拿《人民日報》包撿到的1根蘿蔔帶回家，正好就被人發現，指控這是侮辱毛主席，單憑這1條在當時就可以殺人。自己那時是中學生也非常震驚，但怎麽都想不通，1個老太太不識字，再怎樣也不能殺人啊，這事就一直刻在心中。

石平指出，後來到毛澤東死了，當時也不敢問大人，改革開放後想起這個事，逐漸就知道這是共產黨極權統治所造成的悲劇，當時自己就想著，「中國人再也不能再有這種悲劇，中國這個國家要讓它走向民主化」。

