    首頁 > 政治

    許智傑射老幼政策「三箭」 宣布當選學生營養午餐加碼至20元

    2026/01/07 16:18 記者葛祐豪／高雄報導
    許智傑（左）把握最後幾天進行大車掃。（記者葛祐豪翻攝）

    許智傑（左）把握最後幾天進行大車掃。（記者葛祐豪翻攝）

    民進黨高雄市長初選進入最後衝刺階段，下週將進行電話民調，爭取出線的立委許智傑今（7日）射出老幼政策「三箭」，宣布未來若入主市府，將全力推動「65歲以上長輩中具中低收入戶、身心障礙身分者補助補充保費」、「65歲以上長輩免費施打皮蛇疫苗」，及「學生營養午餐市府滾動式補助提升至20元」。

    許智傑今天提出「顧老也顧小，高雄幸福好」政策，期盼能夠打造「幸福高雄、全齡照顧」的願景。他指出，高雄已步入高齡社會，許多長輩在退休後仍需面對健保費的經濟壓力，他主張市府應全額補助65歲以上長輩中，具有中低收入戶身分或身心障礙手冊證明者的健保補助補充保費，讓長者在追求健康的路上「無後顧之憂」。

    針對50歲以上好發、痛起來要人命的「帶狀疱疹」（俗稱皮蛇），許智傑承諾提供65歲以上長輩免費施打皮蛇疫苗，強調皮蛇疫苗自費動輒數千至萬元，對一般家庭是筆支出，透過市府全面推動疫苗補助，預防重於治療，不僅能大幅提升長輩的生活品質，更能有效降低長期的醫療資源開支。

    談到教育與基層福利，許智傑指出，目前市府對營養午餐的補助僅有4元，面對物價上漲，這點微薄補助已難以確保食安與營養均衡，他強力主張將補助直接調升至「20元」，翻轉5倍的資源挹注，將用於採購優質在地食材、提升菜色多樣性，確保高雄的孩子能吃到最營養、最健康的午餐，也減輕家長與學校的運營壓力。

    許智傑強調，這「三箭」政策是他深入基層、聽取無數市民心聲後精確規劃的「減壓方案」。他認為，市長的責任就是精準分配預算，把錢花在刀口上，真正解決市民的痛點，「希望打造一個顧老顧小、幸福有感的全新高雄！」

